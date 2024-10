Santos x Mirassol, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h (de Brasília)

O Santos enfrenta o Mirassol neste sábado (12/10), às 18h30 (de Brasília, na Vila Belmiro, pela 31ª rodada da Série B do Brasileiro. A partida, aliás, é um duelo direto na parte de cima da tabela. Afinal, o Peixe é o segundo colocado, com 53 pontos e pode assumir a liderança caso vença. Contudo, o Leão da Alta está na quarta posição, com 50 pontos somados e também sonha não só com o acesso, mas também com o título da competição. A Voz do Esporte fará a cobertura deste duelo e sua transmissão começa às 17h (de Brasília) sob o comando e a narrração de Ricardo Froede.