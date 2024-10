Vasco vence Flamengo e é bicampeão carioca Sub-20

O Vasco é bicampeão do Cariocão Sub-20. Na manhã deste sábado (12/10), o Cruz-Maltino venceu o Flamengo por 1 a 0, gol de Leo Jacó, no primeiro tempo. Com a vitória na ida por 2 a 1, Vasco vence Flamengo na Gávea e abre vantagem na final do Carioca Sub-20os vascaínos celebram uma conquista merecida e invicta. O triunfo, embora magro, reflete a superioridade da equipe, que perdeu ótimas chances, mesmo quando o Flamengo ainda contava com 11 jogadores em campo, já que Iago foi expulso logo aos 19 minutos do primeiro tempo.

Hegemonia do Vasco nas Competições Estaduais

Assim, o Vasco demonstrou mais uma vez que, enquanto o Flamengo é reconhecido como o campeão mundial da categoria, a hegemonia nas competições estaduais pertence ao Cruz-Maltino. Além do caneco de 2023, a equipe já havia conquistado a Copa Rio em cima do mesmo Flamengo. Neste sábado, o Vasco levantou dois troféus: o do Carioca e o da Recopa Carioca. Como venceu a Copa Rio, o time ganhou este troféu automaticamente, sem precisar disputar. Este foi seu 16º Estadual. O Fla tentava o 32º caneco (maior campeão desta competição que teve a primeira edição em 1920).

Primeiro tempo: Vasco arrasador

O Vasco começou a final de forma arrasadora. Logo aos quatro minutos, Bruno Lopes chutou, e o goleiro Lucas deu rebote. Leo Jacó mostrou frieza, pegou a sobra, driblou o arqueiro e, mesmo cercado por três defensores, tocou colocado para fazer 1 a 0. Aos sete minutos, JP chutou na trave. O Cruz-Maltino dominava a partida, para a euforia da torcida presente em São Januário.

O Flamengo assustou pela primeira vez aos 13 minutos, após grande jogada de Shola pela esquerda, que rolou para Lorran chutar. No entanto, a zaga vascaína rechaçou. O Vasco continuou pressionando, com JP, que quase marcou não fosse um corte providencial da defesa. A situação do Flamengo se complicou aos 19 minutos, quando o zagueiro Yago derrubou Bruno Lopes, sendo expulso por ser o último homem.

Dominante, o Vasco não ampliou a vantagem aos 32 minutos por pouco. Afinal, Bruno Lopes recebeu na área e, embora tivesse tudo para marcar, escorregou. Tentou um cruzamento, mas Alegria, quase na linha, perdeu o tempo da bola. Resumindo, ir para o intervalo perdendo por apenas 1 a 0 foi quase um milagre para o Flamengo.

Segundo tempo: Fla tenta, mas Vasco é campeão

O Vasco só perderia o caneco se o Flamengo conseguisse virar o jogo, e assim passou a jogar de forma mais recuada. Mesmo com um jogador a menos, o Flamengo se lançou ao ataque, quase sempre e quase empatou aos 16 minutos. A jogada pela esquerda de Shola ficou com Guilherme, que chutou para uma grande defesa de Felipe. Na sobra, Lorran teve a chance. Mas foi abafado. Shola seguiu como o jogador mais perigoso do Mengo. Mas o time visitante não teve sucesso nos arremates. Assim, Vasco bicampeão carioca Sub-20.

VASCO 1X0 FLAMENGO

Final do Carioca Sub-20 – Volta

Data: 12/10/2024

Local: São Januário, Rio (RJ)

VASCO: Phillipe Gabriel; Breno (Wanyson, Intervalo), Victão, Luiz Gustavo e Avellar (João Gabriel, 19’/2ºT); Lucas (Igor Toledo, 30’/2ºT), Ramon Roque (Euder, 30’/2ºT) e JP (Paulinho, 15’/2ºT); Léo Jacó, Alegria (Ray, Intervalo) e Bruno Lopes. Técnico: Ramon Lima

FLAMENGO: Lucas; Daniel Sales, Iago, Da Mata (Felipe Vieira, 36’/2ºT) e Carbone (Jorge Mora, 36/2ºT); Rayan Lucas e Jean Carlos (Germano, 41’/2ºT); Guilherme (Fabiano, 20’/2ºT), Lorran e Shola (Felipe Lima, 36’/2ºT); Felipe Teresa (Rodrigo, 20’/2ºT). Técnico: Cleber dos Santos

Gol: Léo Jacó, 4’/1ºT (1-0)

Árbitro: Bruno Rezende

Auxiliares: Ian Lima e Lucas Ferreira

Cartões amarelos: Breno, Alegria, Anderson, Leo Jacó, Igor Toledo (VAS); Shola, Jean Carlos, Da Mata, Cleber dos Santos (FLA)

Cartões vermelhos: Yago (FLA, aos 19’/1ºT)

