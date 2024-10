Bielsa afirma sobre críticas de Suárez: ‘Minha autoridade está afetada’

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, falou pela primeira vez após as declarações de Suárez sobre o relacionamento do treinador com os jogadores na seleção. Após a derrota para o Peru por 1 a 0 pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, o comandante, portanto, afirmou que o resultado não tem nada a ver com as polêmicas recentes.

“Esse fato não teve influência na partida. Achei que o compromisso da equipe foi muito generoso, independentemente de como jogamos. O que aconteceu durante a semana não condiciona ou explica isso. Não ligo isso à forma como jogamos nem acho que tenha surtido efeito, que tenha sido uma semana com muita efervescência”, disse.

Além disso, Bielsa falou sobre o impacto das críticas e reforçou, portanto, que nada mudou internamente. Aliás, afirmou que tudo segue como sempre foi.

“Em relação a como toda a situação me afetou, não ignoro tudo o que aconteceu e sei que minha autoridade está de alguma forma afetada, mas a preparação para a partida foi feita com a maior seriedade e a resposta que tive dos jogadores foi a mesma desde que comecei a trabalhar na seleção uruguaia. O funcionamento do grupo e da comissão técnica foi o mesmo de sempre. Resumindo, o que aconteceu não teve efeito na preparação e na atitude de como a partida foi abordada. Claro que não ignoro tudo o que aconteceu”, afirmou Bielsa.

Bielsa e as críticas

Depois de anunciar sua aposentadoria da seleção do Uruguai, o atacante Luis Suárez revelou em entrevista no início do mês, que o técnico Marcelo Bielsa não cumprimenta seus atletas.

Além disso, o atacante indicou que o treinador tem uma série de problemas de relacionamento com jogadores da atual seleção. Ademais, o jogador também ressaltou que o técnico não deixava os jogadores cumprimentarem os torcedores antes dos jogos e que os funcionários não podem ficar próximos.

