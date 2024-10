Gerson: ‘Estou preparado para ser titular da Seleção’

Gerson deve ser o titular da Seleção Brasileira no duelo contra o Peru, nesta terça-feira (15/10), em Brasília, pelas Eliminatórias. Com a suspensão de Paquetá, o flamenguista, que entrou no intervalo na vaga do jogador do West Ham, é a bola da vez. No entanto, ele não atuará na função de meia-atacante, como faz no time carioca, mas como volante. Para ele, isso não é problema algum.

” Me chamam de coringa. Em 2019, no Flamengo, jogava de volante; na base, atuava mais avançado e em outras funções que fui aprendendo. Por isso, não tenho uma função preferida”, disse, para completar:

“No Flamengo, tenho várias funções. O que eu quero é estar preparado para ajudar a equipe e trabalhar meu lado mental. Estou em um bom momento e preparado. Se eu começar jogando, estarei feliz e preparado. Se estiver no banco, estarei passando a energia positiva.”

Gerson em grande fase

Esse excelente momento de Gerson, considerado por muitos o melhor meia do Brasileirão, o anima bastante. Ele afirmou que, apesar de considerar sua fase no Olympique em 2022 muito boa, hoje se encontra no mesmo alto nível.

“Tive um momento importante da minha vida na França, em 2021 e 2022, foi muito bom. Mas hoje estou bem fisicamente, tecnicamente e mentalmente. É um dos momentos mais importantes da minha carreira. Espero continuar assim; o futebol oscila, mas estou sempre concentrado para dar o meu melhor”, disse Gerson durante uma coletiva em que a CBF teve dificuldades com o áudio, que estava picotado.

Superação e maturidade

Gerson enfrentou uma lesão no rim esquerdo e precisou passar por cirurgia, o que levantou dúvidas sobre seu futuro, especialmente após seu retorno, quando seus primeiros jogos no Flamengo estavam abaixo de sua média. Contudo, ele conseguiu se recuperar e afirmou que tudo o que passou o ajudou a amadurecer.

“O problema de saúde me fez repensar a vida. Passei a ver as coisas de outra forma. Tenho que aproveitar o meu momento e colher os frutos. Mas tudo com um passo de cada vez.”

Paquetá e Matheus Pereira

Paquetá está suspenso e Dorival Jr. chamou Matheus Pereira, do Cruzeiro, para completar o grupo. Gerson comentou sobre os companheiros: um que ele deve substituir e o outro que será seu concorrente direto por um lugar no meio de campo:

“Sem o Paquetá, a gente perde um dos líderes do grupo, mas ganha o Matheus. O nível da seleção é muito grande. Espero que ele faça o que vem conseguindo no Cruzeiro.”

Eliminatórias

Brasileiros e chilenos jogarão nesta terça-feira (15/10) no Mané Garrinbcham em Brasília. O jogo será pela décima rodda das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil, que vem de vitória sobre o Chile, tem 13 pontos e está em quarto lugar. Já o Peru, que venceu o Uruguai nesta sexta-feira, é o penúltimo colocado, com seis pontos.

