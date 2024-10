Finlândia x Inglaterra: onde assistir, escalações e arbitragem

Finlândia e Inglaterra se enfrentam, neste domingo (13), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Olímpico de Helsinki, na Finlândia, pela quarta rodada do grupo 2 da Liga das Nações (Liga B). A seleção inglesa ocupa a vice-liderança da chave, com seis pontos somados em três jogos, enquanto os finlandeses estão na lanterna após três derrotas consecutivas.

Onde assistir

A partida entre Finlândia e Inglaterra, aliás, terá transmissão do SporTV2 (canal fechado) e Globoplay (streaming).

Como chega a Finlândia

A Finlândia sofreu uma derrota para Irlanda do Norte pela última rodada da competição. O resultado manteve a seleção na última posição do grupo 2. São três derrotas com alerta ligado contra o rebaixamento para terceira divisão.

O técnico Markku Kanerva, aliás, sofre pressão da imprensa local por conta do desempenho na liga. Para enfrentar a Inglaterra, os finlandeses terão elenco todo à disposição. A dúvida na escalação inicial é a possibilidade de Teemu Pukki retornar a posição de titular, no comando de ataque.

Como chega a Inglaterra

Do outro lado, Lee Carsley, afinal, vai comandar a Inglaterra pela quarta vez. O interino, porém, viu a sua primeira derrota diante da Grécia. Os ingleses perderam por 2 a 1 em Wembley e estão na segunda posição do grupo. No duelo, Harry Kane e Grealish não foram relacionados, por problemas físicos. A dupla deve voltar a relação na partida na Finlândia.

A preocupação para o treinador, aliás, ficou por conta de Bukayo Saka. O atacante do Arsenal sofreu uma lesão na perna direita e foi cortado. Madueke é o favorito para assumir a vaga. Por fim, Mainoo, Gibbs-White e Konsa, afinal, também estão fora da convocação, todos lesionados nos seus clubes.

FINLÂNDIA x INGLATERRA

Liga B da Liga das Nações – 4ª Rodada do Grupo 2

Data-Hora: domingo, 13 de outubro de 2024, às 13h (de Brasília)

Local: Estádio Olímpico de Helsinki, Finlândia

Onde assistir: SporTV2 (canal fechado) e Globoplay (streaming)

FINLÂNDIA: Hradecky; Stahl, Hoskonen, Ivanov, Uronen; Schuller, Peltola; Lod, Kamara, Antman; Pukki. Técnico: Markku Kanerva.

INGLATERRA: Pickford; Walker, Guehi, Colwill, Lewis; Rice, Gallagher; Palmer, Bellingham, Gordon; Watkins. Técnico: Lee Carsley

Árbitro: Giorgi Kruashvili (GEO)

VAR: Benoît Millot (FRA)

