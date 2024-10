Espanha fura bloqueio da Dinamarca e assume liderança na Liga das Nações

Na disputa acirrada pela liderança do Grupo 4 da Liga das Nações, a Espanha se destacou ao vencer a Dinamarca por 1 a 0. A bola rolou neste sábado (12), no estádio Nueva Condomina, em Múrcia. Com essa vitória, a seleção espanhola, atual campeã da Eurocopa, agora lidera a chave com sete pontos, enquanto a Dinamarca fica logo atrás, com seis.

A próxima partida da Espanha na Liga das Nações será em casa, na terça-feira (15), contra a Sérvia, no Estádio El Arcanjo, às 15h45 (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, a Dinamarca enfrentará a Suíça, em uma partida crucial.

Durante o jogo em Múrcia, o goleiro dinamarquês Schmeichel fez grandes defesas, mantendo sua equipe viva até os 33 minutos do segundo tempo. Foi então que Zubimendi, com um chute preciso da meia-lua, conseguiu abrir o placar e garantir a vitória para a Fúria, provocando festa entre os torcedores espanhóis.

Além de Espanha x Dinamarca

Em outro jogo do grupo, a Sérvia conquistou uma vitória convincente ao vencer a Suíça por 2 a 0, com um gol contra de Elved e outro de Mitrović. Com essa vitória, a Sérvia soma quatro pontos, enquanto a Suíça permanece sem pontos na tabela.

Fique ligado para mais atualizações sobre a Liga das Nações e o desempenho das seleções!

