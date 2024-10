CR7 marca, Portugal vence a Polônia e segue invicto na Liga das Nações

A seleção de Portugal dominou o jogo e segue 100% na Liga das Nações. Neste sábado, a equipe lusitana venceu a Polônia por 3 a 1, no Estádio Nacional de Varsóvia, pela terceira rodada do grupo 1 pela Liga A da competição. Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Bednarek, contra, marcaram os gols da vitória. Zielinski fez o único dos poloneses no segundo tempo.

Com o resultado, Portugal está com nove pontos, com três vitórias em três jogos. A equipe comandada por Roberto Martínez sofreu apenas três gols até o momento. A Polônia, que tem como referência o atacante Lewandowski, perdeu a segunda seguida e está na terceira posição, com três pontos.

O jogo

Portugal foi superior a Polônia no primeiro tempo. Mesmo fora de casa, a seleção lusitana tomou conta das ações desde o início do jogo, criando boas oportunidades. Quando não parou em Skorupski e na trave, conseguiu dois gols, em boas jogadas. Aos 26 minutos, Bernardo Silva abriu o placar após escorada de Bruno Fernandes na área. Já o craque Cristiano Ronaldo, aos 37, empurrou de pé esquerdo depois de bonita jogada de Rafael Leão. O atacante português, que já é o maior artilheiro da história do futebol internacional, mostrou mais uma vez porque seu nome está gravado entre os maiores de todos os tempos.

Na volta do intervalo, Portugal e Polônia tiveram chances de marcar na etapa final e voltou a balançar a rede. A seleçao lusitana teve as duas melhores oportunidades com Bruno Fernandes, mas parou no goleiro polonês. Logo depois, Lewandowski conseguiu uma cabeçada que passou muito perto da trave. Depois do ímpeto inicial, a seleção portuguesa tentou administrar a vantagem, mas os poloneses foram em busca do empate. Aos 32 minutos, Zielinski tabelou bonito com Swiderski, recebeu na área e bateu forte para diminuir a vantagem portuguesa. Diante disso, a Polônia procurou pressionar, mas Portugal voltou a aumentar a vantagem nos minutos finais. Nuno Mendes finalizou para o gol, porém o zagueiro Bednarek tentou cortar de carrinho e mandou contra a própria meta.

Próximos desafios de Portugal e Polônia

Agora as seleções voltam campo na terça-feira, às 15h45 (horário de Brasília). Portugal enfrenta a Escócia, no Hampden Park. Enquanto a Polônia encara a Croácia, no Estádio Nacional de Varsóvia.

