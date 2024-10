Festa na Vila! Santos vence o Mirassol e retoma liderança da Série B

No aniversário de 108 anos da Vila Belmiro, a torcida do Santos acompanhou um belo jogo de futebol e fez festa, na noite deste sábado (12/10). Em duelo emocionante, o Peixe venceu o Mirassol por 3 a 2, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Giuliano, Willian e Luan Peres fizeram os gols dos santistas. Gabriel e Dellatorre marcaram para o Leão. O volante Diego Pituca ainda foi expulso nos minutos finais.

Com o resultado, o Santos, assim, retoma a liderança da Série B, com 56 pontos, e deixa para trás o Novorizontino, que tem 54. Do outro lado, o Mirassol desperdiçou a chance de encostar ainda mais na liderança, mas permanece na quarta colocação, com 50 pontos. Agora, os times voltam a campo pela 32ª rodada da Série B. Na quarta-feira, o Peixe enfrenta a Chapecoense, às 20h, na Arena Condá. O Leão, por sua vez, faz quase um duelo direto contra o Novorizontino, no sábado, às 17h, no Maião.

Início eletrizante

Mal tinha começado o jogo e o Santos já balançava as redes. Logo no primeiro minuto, Giuliano abriu o placar na Vila. Willian ajeitou para o camisa 20, que bateu firme, no canto, sem chances para Alex Muralha. Porém, a vantagem durou pouco. Fernandinho foi derrubado por JP Chermont na área, e o árbitro sinalizou pênalti. Gabriel bateu sem chances para o goleiro Brazão. No entanto, o Peixe não diminuiu o ritmo e seguiu no ataque. Aos 12 minutos, em boa trama pelo lado direito, Willian carregou para o meio e fez um golaço de fora da área.

Mirassol busca empate

Na volta do intervalo, os times não tiveram mudanças de jogadores. A equipe de Mozart, assim, dificultou a saída de bola dos santistas e esteve na maior parte do tempo no campo de ataque. Além disso, o Leão explorou os cruzamentos para tentar achar o gol. E conseguiu. O zagueiro Gazal cruzou na área do Santos, a bola sobrou para Dellatorre, que igualou o placar. A defesa do Santos, aliás, parou e não atrapalhou o artilheiro.

Luan Peres decide

E quem definiu a partida foi o zagueiro Luan Peres. O defensor fez a sua primeira partida desde seu retorno ao Santos. Em cobrança de escanteio aos 38 minutos, Luan subiu mais do que todo mundo e colocou o Peixe novamente na frente. Logo no lance seguinte, o camisa 14, aliás, salvou uma bola que poderia ser o gol do Mirassol. Foi, aliás, a primeira vez que ele marcou somando a primeira passagem pelo clube.

Guilherme fez ‘amizade’ com o travessão

O atacante que vive um jejum considerável de gols na temporada. Contudo, não faltaram oportunidades. Guilherme carimbrou o travessão três vezes na partida. A primeira aconteceu ainda no primeiro tempo. No início da segunda etapa, Guilherme, aliás, recebeu dentro da área, finalizou forte e acertou a trave direita de Alex Muralha. Pouco tempo depois, ele, afinal, chegou desviando e mandou no poste.

SANTOS 3×2 MIRASSOL

Campeonato Brasileiro Série B – 31ª rodada

Data-Hora: 12/10/2024, às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, Santos (SP)

Público e renda: 11.816 torcedores / R$ 568.176,25

SANTOS: Gabriel Brazão; JP Chermont (Hayner, 15’/2°T), Luan Peres, Gil, Escobar; Sandry (Alison, 30’/2°T), Diego Pituca, Giuliano (Jair, 53’/2°T); Willian (Laquintana, 15’/2°T), Guilherme (Otero, 36’/2°T) e Wendel Silva (Julio Furch, 35’/2°T). Técnico: Fabio Carille.

MIRASSOL: Alex Muralha; Lucas Ramon (Luiz Otávio, 50’/2°T), João Victor, Lucas Gazal, Zeca (Zé Mário, 20’/2°T); Neto Moura (Yuri Castilho, 19’/2°T), Danielzinho, Gabriel; Negueba (Chico Kim, 28’/2°T), Fernandinho (Léo Gamalho, 28’/2°T) e Dellatorre. Técnico: Mozart.

Gols: Giuliano, 1’/1°T (1-0); Gabriel, 5’/1°T (1-1); Willian, 12’/1°T (2-1); Dellatorre, 27’/2°T (2-2); Luan Peres, 38’/2°T (3-2)

Árbitro: Gustavo Ervino Bauermann – SC

Assistentes: Alex Dos Santos – SC e Bruno Muller – SC

VAR: Paulo Renato Moreira Da Silva Coelho – RJ

Cartão Amarelo: Guilherme, Escobar, Gil, Diego Pituca, Gabriel Brazão (SAN), Lucas Gazal (MIR)

Cartão Vermelho: Diego Pituca

