Alívio para Renato Gaúcho! Kannemann não preocupa para o Gre-Nal

O zagueiro Kannemann não preocupa para o Gre-Nal do dia 19, pelo Campeonato Brasileiro, e deve ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho. A informação é do jornalista Kaliel Dorneles, da Rádio Bandeirantes, neste sábado (12),

Em sua postagem nas redes sociais, o profissional afirma que o defensor “não está machucado, diferentemente do que disse o técnico Renato Gaúcho” durante a coletiva de imprensa após a derrota do Grêmio para o Atlético, fora de casa, no último dia 9, pela competição de pontos corridos. Na ocasião, o atleta foi poupado do jogo em Belo Horizonte justamente de olho no Gre-Nal 443.

Antes, no dia 4, Kannemann relatou sentir a “perna pesada” ao departamento médico do clube. Isso ocorreu logo após a partida diante do Fortaleza. Mas, ao passar por exames, não houve a constatação de lesão.

Assim, defensor argentino poderá formar dupla com Rodrigo Ely ou Jemerson no clássico que ocorrerá no estádio Beira-Rio, às 16h (de Brasília), pela 30ª rodada do Brasileirão. Natã e Rodrigo Caio são outras opções, mas correm por fora. Já Gustavo Martins, outro nome da zaga tricolor, está lesionado e, portanto, é desfalque certo.

Kannemann segue como um dos principais nomes do elenco gremista. Ele acumula 309 partidas pelo clube gaúcho, com cinco gols e seis assistências.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.