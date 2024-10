Cristiano Ronaldo faz gol para Portugal e torcedores rivais vibram!

O craque português Cristiano Ronaldo atingiu tamanha popularidade em sua carreira vitoriosa que atrai a admiração, inclusive, dos adversários. E, surpreendentemente, foi capaz até mesmo de receber o apoio da torcida rival ao marcar um gol! Isso aconteceu no jogo de Portugal contra a Polônia, neste sábado (12/10), em pleno Estádio Nacional de Varsóvia. Assim, ao estufar as redes aos 37′ , anotando o segundo tento português na partida, ele ouviu o tradicional grito ‘Siiiu” dos torcedores.

Dessa forma, Cristiano comemou o gol junto com os torcedores poloneses, no jogo válido pela Liga das Nações. Ao longo da partida, um torcedor invadiu o gramado e pediu para fazer uma foto com Cristiano. O craque atendeu, pedindo aos seguranças que tivessem calma na retirada do jovem.

A partida terminou em 3 a 1 para Portugal, com gols de Bernardo Silva e Jan Bednarek pela Terrinha (além de CR7) e Piotr Zielinski pela Polônia.

Assim, a seleção portuguesa conseguiu manter os 100% de aproveitamento em três jogos da competição e está na liderança do Grupo 1.

Polêmicas de Cristiano Ronaldo

A fama e o talento de Cristiano Ronaldo mexem com a emoção dos torcedores pelo mundo. Após a divulgação da reação dos poloneses ao gol do gajo, houve comentários a favor e contra esse tipo de manifestação. E as pessoas aproveitaram para fazer as recorrentes comparações entre Cristiano e outro craque do futebol mundial: Lionel Messi.

Para alguns, Cristiano é o melhor do mundo. E a atitude dos rivais é prova de uma merecida reverência. Mas, para outros, Messi é o cara e também ganha no quesito companheirismo, já que costuma ceder a bola para colegas mais bem posicionados, enquanto Cristiano já fez várias reclamações contra jogadores que marcaram os gols por conta própria sem passar a bola para ele.

