Luiz Henrique se emociona com primeiro gol pela Seleção: ‘Lembrei do meu pai’

Herói da virada brasileira sobre o Chile, na última quinta-feira (10), Luiz Henrique celebrou seu primeiro gol com a amarelinha projetando o futuro na Seleção. O atacante do Botafogo abriu o coração em entrevista à CBF TV e falou não só sobre a emoção de balançar as redes pela primeira vez com a camisa do Brasil, mas, sobretudo, quanto ao desejo de fazer ainda mais.

“Espero que seja o primeiro de muitos gols que vão vir com a camisa da Seleção Brasileira”, iniciou o atacante e 23 anos.

A boa fase no Botafogo refletiu-se no carinho recebido por torcedores de todos os clubes. Não à toa, Luiz Henrique tem sido um dos jogadores mais aclamados por brasileiros nos acessos aos treinos e hotel da Seleção em Brasília.

Primeiro gol

Na última quinta-feira (10), Luiz Henrique realizou, aos 23 anos, mais um sonho profissional: marcar um gol pela Seleção Brasileira. A emoção foi tamanha que o atacante do Botafogo ficou sem saber como comemorar, mas soube exatamente em que pensar e a quem dedicar.

“Emoção muito grande. Meu primeiro gol com a camisa da Seleção Brasileira. Quando eu fiz o gol ali, não sabia como comemorar. Fiquei bastante contente junto com a minha equipe. Todo mundo veio comemorar. Quando acabou o jogo, todo mundo me mandou mensagens, muitas mensagens no Instagram, no WhatsApp”, e continuou:

“Liguei para a minha mãe, ficamos na chamada de vídeo com a família, todo mundo contente, todo mundo emocionado com esse primeiro gol meu. Só tenho a agradecer. Quando fiz o gol, lembrei na hora do meu pai. Ele tinha o sonho de me ver vestindo a camisa da Seleção Brasileira, me ver fazer um gol. Então sempre quando falo do meu pai, me emociono, fico contente. Estou muito feliz de estar fazendo isso tudo, sei que ele está muito orgulhoso lá de cima”, declarou.

Calendário Seleção Brasileira

Ainda em entrevista à CBF TV, Luiz Henrique destacou a importância do jogo contra o Peru para o objetivo da Seleção de manter-se na zona de classificação à Copa do Mundo 2026. O duelo contra os peruanos acontece nesta terça-feira (15), às 21h45, no Mané Garrincha, em Brasília.

Com a vitória sobre o Chile, o Brasil pulou para quarta colocação na tabela de classificação das Eliminatórias Sul-Americana para Copa do Mundo. A Seleção soma 13 pontos em 9 jogos, enquanto a líder, Argentina, tem 19. Colômbia e Uruguai, segundo e terceiro lugar, totalizam 16 e 15 respectivamente.

“Jogo muito importante para a gente. Sabemos que vai ser um jogo também muito difícil, mas estamos vindo de uma vitória importante fora de casa. Vamos fazer de tudo para ganhar, vamos dar o nosso máximo e, se Deus quiser, vamos sair com essa vitória que vai ser importante para a Seleção e para a gente também”, avaliou.

Temporada Luiz Henrique

A boa fase do Botafogo passa muito pelo desempenho de Luiz Henrique na temporada. Os números reiteram a eficiência do atacante no Alvinegro e justificam mais uma convocação à Seleção Brasileira. No Glorioso desde fevereiro, o jogador participou diretamente de 13 gols da equipe em 44 partidas: nove tentos e quatro assistências.

