Igor Jesus projeta estreia pela Seleção em solo nacional: ‘Voltei com essa vontade’

O jogo desta terça-feira (15) contra o Peru, no Mané Garrincha, terá um gostinho ainda mais especial para Igor Jesus. Isso porque o jogador do Botafogo fará sua estreia pela Seleção Brasileira como mandante de uma partida. Ou seja, estará pela primeira vez sob os olhares e apoio brasileiros nas arquibancadas. A oportunidade de atuar com torcedores a favor deixa o centroavante ainda mais motivado para fazer história com a amarelinha.

“Fico muito feliz de ter oportunidade de jogar diante do nosso torcedor. Isso faz muita diferença, pois sabemos o quanto nosso torcedor nos apoia e nos passa confiança também. Desde quando voltei, eu tinha essa vontade, sabe? De sentir esse clima, de jogar com o torcedor a nosso favor, de estádio lotado. Fico muito feliz e espero fazer um ótimo trabalho”, respondeu.

A estreia pela Seleção, no entanto, ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o Chile, na noite da quinta-feira passada (15). Igor Jesus marcou o gol de empate do Brasil nos acréscimos do primeiro tempo e viu seu companheiro de Botafogo, Luiz Henrique, fazer o da virada brasileira aos 89′.

Retorno ao Brasil

Igor Jesus citou o clima brasileiro como um dos motivos que o fizeram retornar ao país para defender o Botafogo. Além de presenciar estádios cheios, como deve ocorrer nesta terça-feira (15) no Mané Garrincha, o centroavante também disse que voltou em busca de competitividade – algo que não ocorria na mesma intensidade no futebol árabe.

“Voltei ao Brasil porque queria competir e lá nos Emirados não tinha essa competição que tem no Brasil. Desde que cheguei ao Botafogo, o grupo me passou confiança e fez com que eu me adaptasse rápido”, esclareceu.

Ainda em coletiva de imprensa, Igor revelou que nunca duvidou de seu potencial para chegar à Seleção, mas mostrou-se surpreso com a velocidade em que tudo tem ocorrido. O atacante chegou ao Botafogo há pouco mais de três meses, no início de julho, e já figura entre os titulares de Dorival Júnior.

“Já vinha me preparando há muito tempo, eu sabia do meu potencial. Sabia que chegaria à Seleção, que poderia chegar, e me preparei muito para isso. Mas tão rápido assim… fruto do meu trabalho e dos meus colegas também, que me ajudam muito. Espero trabalhar ainda mais e continuar conquistando muitas coisas”.

Números de Igor Jesus

A convocação de Igor Jesus ocorreu após 19 jogos pelo Botafogo – e oito participações em gols. O bom momento da equipe passa muito por seu desempenho em campo e se reflete nos números. O centroavante já balançou as redes em 17 oportunidades com a camisa alvinegra e ainda contribuiu com uma assistência aos companheiros.

