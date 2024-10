Bélgica x França: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações seguem nesta segunda-feira (14). Bélgica e França se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas. O jogo será um confronto direto em busca da classificação no Grupo 2.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv e Globoplay (streaming).

Como chega a Bélgica

A Bélgica não vence há duas rodadas na Liga das Nações e vem de um empate por 2 a 2 contra a Itália. Assim, os belgas chegaram aos quatro pontos e terão um confronto direto na briga pela classificação.

Ao mesmo tempo, a Bélgica segue com desfalques importantes como Lukaku, Courtois e De Bruyne. Assim, a expectativa é que o técnico Domenico Tedesco mantenha a base da equipe que enfrentou a Itália na rodada passada.

Como chega a França

Por outro lado, a França vem de uma goleada sobre Israel e chegou a segunda vitória consecutiva na Liga das Nações após a derrota para a líder Itália na estreia. Dessa maneira, os franceses aparecem na vice-liderança com seis pontos, um a menos que os italianos e dois de vantagem para os belgas. Ou seja, um triunfo nesta segunda-feira encaminha a classificação para a próxima fase.

Contudo, a França segue sem poder contar com Mbappé, lesionado. Dessa forma, Barcola e Kolo Muani disputam uma vaga na equipe titular. É possível que o técnico Didier Deschamps faça algumas alterações pontuais na equipe, mas a tendência é que mantenha a base que venceu Israel na última rodada.

Bélgica x França

4ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

Data e horário: segunda-feira, 14/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Rei Balduíno, em Bruxelas (BEL).

Bélgica: Casteels; Castagne, Faes, Debast e Theate; Onana e Tielemans; Lukebakio, Trossard e Doku; Openda. Técnico: Domenico Tedesco.

França: Maignan, Koundé, Konate, Saliba e Hernández; Tchouaméni, Camavinga e Kolo Muani; Olise, Nkunku e Dembélé. Técnico: Didier Deschamps.

Árbitro: Irfan Peljto (Bósnia).

Assistentes: Senad Ibrišimbegović (Bósnia) e Davor Beljo (Bósnia).

VAR: Tomasz Kwiatkowski (POL).

