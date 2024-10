Inglaterra vence Finlândia e encaminha classificação na Liga das Nações

A Inglaterra voltou a vencer na Liga das Nações. Neste domingo (13), o ‘English Team’ não teve muitas dificuldades para vencer a Finlândia por 3 a 1, no Estádio Olímpico de Helsinque, em partida válida pela quarta rodada do Grupo 2 da Liga B da competição. Grealish, Alexander-Arnold, com um golaço de falta, e Declan Rice anotaram os gols da vitória do time inglês. Pelo lado dos donos da casa, o zagueiro Hoskonen descontou na reta final da partida.

Dessa maneira, a Inglaterra se recuperou da derrota para a Grécia, em Wembley, a primeira na história do confronto, e voltou a somar três pontos na Liga das Nações. Assim, o ‘English Team’ chegou aos nove pontos em quatro jogos e empatou com a líder Grécia. No entanto, os gregos ainda entram em campo nesta quarta rodada e podem ampliar a vantagem na liderança do Grupo 2.

Por outro lado, a Finlândia chegou a quarta derrota em quatro jogos e ainda não somou pontos nesta edição da Liga das Nações.

Finlândia x Inglaterra

Em um primeiro tempo sem grandes emoções, a Inglaterra levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Os visitantes controlaram a posse de bola desde o início, mas não conseguiam furar a defesa da Finlândia. No entanto, aos 17 minutos, Angel Gomes deu passe para Grealish na área e o jogador do City deslocou o goleiro para abrir o placar. Atrás no placar, a Finlândia tentou arriscar mais, porém não conseguiu criar chances reais de gol.

Na volta do intervalo, os ingleses conseguiram trocar passes no campo de ataque e ditaram o ritmo do jogo. Por outro lado, a Finlândia apostava nos contra-ataques, mas sem grandes preocupações para o goleiro Henderson. Com o domínio do jogo e, principalmente, da posse de bola, a Inglaterra não precisou de muito esforço para ampliar o resultado. Aos 28 minutos, Alexander-Arnold cobrou uma falta com perfeição e anotou um golaço. Além disso, ainda deu tempo para Declan Rice aproveitar a boa jogada coletiva em contra-ataque da seleção inglesa e aparecer livre na área para anotar o terceiro, aos 38 minutos. Por fim, o zagueiro Hoskonen descontou para a Finlândia aos 42 minutos e o placar de 3 a 1 prevaleceu até o apito final.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.