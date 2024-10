Joia da base do Atlético assina contrato profissional com multa de R$ 367 milhões

O Atlético-MG renovou contrato de uma de suas principais joias das divisões de base. Agora, Cauã Soares, de apenas 16 anos, assinou seu primeiro vínculo profissional com o Galo até o fim de 2027. Anteriormente, o compromisso era de formação. A promessa tem multa de 60 milhõs de euros (aproximadamente R$ 367 milhões) para clubes do exterior.

O jovem está no Galo desde o sub-11 e passou pelo futsal do clube. Assim, passou por todo o processo de formação. Os números, contudo, chamam a atenção. Ele foi o artilheiro do time no Brasileirão sub-17, com quatro gols. Em toda a temporada, marcou 17 vezes e ainda contribuiu com três assistências.

“Assinar meu primeiro contrato profissional com o Atlético Mineiro, o clube que me formou e me acolheu desde o início da minha carreira, é a realização de um sonho. Continuarei trabalhando duro para honrar essa camisa e retribuir toda essa confiança. Estou muito motivado para o que está por vir”, declarou o jogador.

Cauâ Soares está disputando o Campeonato Mineiro da categoria. O Atlético está em segundo lugar na competição, com 31 pontos. Na próxima rodada, encara o Coimbra pelo octogonal.

