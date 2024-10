Itália x Israel: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções da quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações seguem nesta segunda-feira (14). Itália e Israel se enfrentam às 15h45 (de Brasília), no Estádio Friuli, em Udine, na Itália. O duelo coloca frente a frente o líder e a lanterna do Grupo 2.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da sportv 2 e Globoplay (streaming).

Como chega a Itália

Líder isolada do Grupo 2, a Itália vem de um empate diante da Bélgica e pode encaminhar a classificação em caso de mais um triunfo como mandante. A equipe está invicta na competição, com sete pontos, e tem um de vantagem para a vice-líder França.

No entanto, o técnico Luciano Spalletti terá uma baixa confirmada. Isto porque Pellegrini, expulso na partida contra a Bélgica, vai cumprir suspensão automática. Dessa maneira, a expectativa é que Raspadori ganhe uma oportunidade entre os titulares.

Como chega Israel

Por outro lado, Israel não faz uma boa campanha nesta edição da Liga das Nações e tem três derrotas em três jogos no Grupo 2. A mais recente, uma goleada por 4 a 1 para a França, que manteve a equipe na lanterna da chave.

Dessa maneira, para evitar um possível rebaixamento, o time terá que vencer todas as partidas que lhe restam no torneio.

Por fim, Israel não terá desfalques de última hora e a expectativa é que o técnico Ran Ben Shimon mantenha a base da equipe que perdeu para a França.

Itália x Israel

4ª rodada do Grupo 2 da Liga das Nações

Data e horário: segunda-feira, 14/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Friuli, em Udine, na Itália.

Itália: Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni e Ricardo Calafiori; Cambiaso, Ricci, Frattesi, Sandro Tonali e Dimarco; Raspadori e Mateo Retegui. Técnico: Luciano Spalletti.

Israel: Yoav Gerafi; Itay Feingold, Idan Nachmias e Raz Shlomo; Liel Abada, Abu Fani, Gabi Kanichowsky e Dor Peretz; Manor Solomon, Mahmoud Jaber e Tai Baribo. Técnico: Ran Ben Simon.

Árbitro: Ricardo de Burgos (ESP).

Assistentes: Iker De Francisco (ESP) e Alfredo Rodriguez Moreno (ESP).

VAR: Carlos del Cerro Grande (ESP).

