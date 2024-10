Alemanha x Holanda: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar pela quarta rodada da fase de grupos da Liga das Nações nesta segunda-feira (14). Em duelo de gigantes do futebol europeu, Alemanha e Holanda se enfrentam às 15h45 (de Brasília), na Allianz Arena, em Munique, na casa do Bayern. O jogo será um confronto direto pela liderança do Grupo 3.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Disney+ (streaming).

Como chega a Alemanha

Os alemães defendem a invencibilidade nesta edição da Liga das Nações e lideram o Grupo 3, com sete pontos. A equipe vem de uma vitória por 2 a 1 sobre a Bósnia e pode encaminhar a classificação em caso de novo triunfo nesta segunda-feira. Assim, a vantagem para a vice-líder Holanda é de dois pontos.

A boa notícia é que o técnico Julian Nagelsmann não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição. Porém, o treinador indicou, durante entrevista coletiva na véspera da partida, que fará alterações na equipe.

Oliver Baumann será o titular no gol, enquanto Andrich sai do meio-campo para dar lugar a Angelo Stiller.

Como chega a Holanda

Por outro lado, a Holanda terá a oportunidade de assumir a liderança do Grupo 3 em caso de vitória sobre a Alemanha. Assim como os donos da casa, a Laranja Mecânica está invicta na competição, mas vem de dois empates consecutivos, contra Hungria e Bósnia. Ou seja, os holandeses estão em segundo lugar no grupo, com cinco pontos, dois a menos que os alemães.

Contudo, o técnico Ronaldo Koeman terá um desfalque importante para o jogo desta segunda-feira. Isto porque o zagueiro Van Dijk acabou sendo expulso na partida contra a Hungria e vai cumprir suspensão automática contra a Alemanha. Dessa maneira, a tendência é que De Ligt assuma a posição de titular na zaga.

Alemanha x Holanda

4ª rodada do Grupo 3 da Liga das Nações

Data e horário: segunda-feira, 14/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Allianz Arena, em Munique (ALE).

Alemanha: Oliver Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger e Mittelstädt; Pavlovic, Angelo Stiller e Gross; Gnabry, Wirtz e Undav. Técnico: Julian Nagelsmann.

Holanda: Verbruggen; Dumfries, De Ligt, De Vrij e Van de Ven; Reijnders, Gravenberch e Timber; Zirkzee, Gakpo e Simons. Técnico: Ronald Koeman.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslováquia)

Assistentes: Tomaž Klančnik (Eslováquia) e Andraž Kovačič (Eslováquia).

VAR: Nejc Kajtazovic (Eslováquia).

