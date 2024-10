Após voltar a jogar com gol, Alef Manga desabafa: ‘Dez meses de muito aprendizado e reflexão’

A vitória do Coritiba por 3 a 1 sobre o Amazonas, pela 31ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, teve um ingrediente a mais. Afinal, o atacante Alef Manga voltou a jogar após pegar 360 dias de suspensão pela sua participação em um esquema de manipulação no futebol. Ele não atuava desde outubro de 2023, quando deixou o Pafos, do Chipre.

E o retorno do artilheiro foi em grande estilo. Ao ser lançado por Jorginho aos 34 minutos do segundo tempo, Alef Manga não titubeou em sua primeira oportunidade e estufou as redes do Amazonas. Ele aproveitou passe de Vini Paulista para sacramentar a vitória do time paranaense.

Após a partida, o atacante falou sobre a volta aos campos. Ele acredita que o Coritiba ainda tem chances de acesso à elite do Brasileirão.

“Agradecer a Deus por estar fazendo aquilo que mais amo. Agradecer principalmente à torcida, meus companheiros de trabalho, que me deram uma segunda oportunidade, o clube e toda a diretoria. Cheguei para ser mais um, quero muito ajudar meus companheiros. Depois desse jogo de hoje, temos condições de buscar o acesso, sabemos que é muito difícil”, afirmou Alef Manga, ao “Premiere”.

Alef Manga agradece companheiro de Coritiba

O jogador fez questão de agradecer à família e a Vini Paulista, autor da assistência para o seu gol, o terceiro do Coxa na partida.

“Estou muito feliz, agradecer a minha família, esses dez meses foram de muito aprendizado e reflexão, as amizades também. Só agradecer a Deus, sem palavras, me abençoou com o gol, muito feliz, agradecer ao Vini pela assistência também”, declarou.

O Coritiba subiu para oitava colocação, com 44 pontos. A equipe está a seis do Mirassol, atual quarto colocado e que fecha o grupo dos times que subiriam à Primeira Divisão caso o campeonato acabasse hoje.

