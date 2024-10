Raphael Veiga deve voltar a ser titular no meio após lesão de Mauricio

O Palmeiras deve ter uma novidade na escalação para as próximas partidas. Afinal, Estêvão está recuperado e deve voltar a ser titular pela na direita. Quem vinha fazendo a função era Raphael Veiga, que agora deve retornar a sua posição de origem. O meia corria o risco de voltar ao banco de reservas, mas a lesão de Maurício abriu uma lacuna no setor.

Raphael Veiga havia perdido um lugar nos 11 iniciais do técnico Abel Ferreira. O camisa 23 não vivia boa fase e viu o ex-jogador do Inter crescer de produção. Após três partidas como titular atuando mais aberto pela direita, agora volta ao meio de campo.

Mauricio sofreu uma pancada no treino da última sexta-feira, que gerou uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. O camisa 18 não vai precisar passar por cirurgia, mas há o risco de ficar fora do restante da temporada. Afinal, faltam apenas nove rodadas para o fim do Brasileirão.

Assim, Veiga deve retomar a posição. Ele virou o 12º jogador de Abel e teve bons momento pela ponta, atuando bem contra Vasco e Atlético-MG, quando fez dois gols de pênalti.

Raphael Veiga tem 49 partidas na atual temporada

Veiga disputou 49 partidas na temporada, 44 delas como titular. É o vice-artilheiro da equipe, com 14 gols, e o terceiro a dar mais assistências no elenco: sete.

O Palmeiras é o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, com 57 pontos, três a menos que o Botafogo. Com duas semanas sem jogos por conta da Data Fifa, a equipe teve tempo para se preparar e recuperar os jogadores lesionados.

“Agora temos esse tempo de trabalho e podemos aprimorar tudo aquilo que o Abel pede para que a gente chegue mais preparado aos jogos, mais inteiro fisicamente, porque muitas vezes a sequência de jogo não permite que a gente se recupere 100%.É focar naquilo que podemos fazer para melhorar e treinar todo dia. Sempre quando tiver jogo, é ir ao nosso limite para que a gente atinja os nossos objetivos”, destacou o meia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.