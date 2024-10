Botafogo volta aos treinos e faz ação com crianças no CT

O Botafogo voltou aos treinos neste domingo (13) e promoveu uma ação em homenagem ao Dia das Crianças, data comemorada no último sábado. Dessa maneira, mais de dez jovens acompanharam a atividade no Espaço Lonier, CT do clube, junto aos pais.

As crianças foram escolhidas por meio de uma ação no programa sócio-torcedor “Camisa 7”, que tem um plano voltado para os jovens. Houve também um sorteio da loja do clube.

Assim, os presentes puderam assistir a uma parte do treino comandado por Artur Jorge e ganharam prêmios. Além disso, jogadores e integrantes da comissão técnica tiraram fotos e gravaram vídeos com a criançada antes de a bola rolar.

Após quatro dias de folga, os atletas fizeram avaliações físicas. Após o aquecimento, participaram do treino tático em campo reduzido, atividades em campo inteiro e movimentações de bola parada.

O meia Eduardo treinou no gramado, porém fez trabalho moderado, evitando atividades de máxima intensidade por conta da recuperação da lesão no músculo anterior da coxa direita. Ele segue planejamento do departamento médico para voltar a atuar quando reunir as melhores condições físicas. Vale lembrar que os selecionáveis não estiveram no Espaço Lonier.

O Botafogo volta a campo na próxima sexta-feira (18), no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe lidera a competição com 60 pontos, três a mais que o Palmeiras.

