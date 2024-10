Benfica muda alterações em seus uniformes em inspiração ao Flamengo

O Benfica de Portugal aprovou uma alteração em seu estatuto que traz diretrizes mais rígidas em relação às modificações implementadas pelas marcas de material esportivo. A nova regra começará a valer a partir da temporada 2026/2027.

Aliás, segundo o sócio do Benfica, Francisco Torgal, a proposta foi inspirada no Flamengo e visa resolver algo que o incomodava: a falta de identidade das edições apresentadas pela Adidas, fornecedora do clube português nos últimos anos.

Francisco Torgal também mencionou que se inspirou em clubes como o Flamengo para propor a alteração. Ele explicou que o clube da Gávea possui diretrizes mais rígidas quanto aos uniformes, exigindo aprovação em votação pelo Conselho Deliberativo.

Ainda segundo Francisco, mais de 80% dos torcedores presentes votaram a favor das mudanças. O Benfica mantém contrato com a atual fornecedora até 2027, justamente na temporada em que as novas diretrizes começarão a valer.

Bayern de Munique mostra a mesma insatisfação no Benfica

Por fim, não são apenas os torcedores do Benfica que demonstram insatisfação com o trabalho da Adidas. A torcida do Bayern de Munique tem protestado contra o uso de diversos tons de vermelho e branco na camisa principal, com paletas que não respeitam a tradição do time alemão. Além disso, a fornecedora lançou recentemente um uniforme na cor azul, o que gerou mais descontentamento.

