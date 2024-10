Japão x Austrália: onde assistir e escalações

Japão e Áustrália se enfrentam na manhã desta terça-feira (14/10), às 7h35 (de Brasília), pelo Grupo C da terceira fase das Eliminatórias da Ásia para a Copa do Mundo. O jogo será no Saitama Stadium, casa do Urawa Reds, em Saitama, no Japão. Líder do Grupo C com nove pontos, os japoneses podem disparar de vez em caso de vitória. Afinal, os rivais mais próximos na tabela são Austrália, Bahrein e Arábia Saudita, todos com quatro pontos, sendo que Arábia e Bahrein se enfentram. Assim, os nipônicos ficariam numa boa para assegurar uma das duas vagas diretas para o Mundial nesta fase do confuso regulamento da Ásia.

Regulamento das Eliminatórias da Ásia

Entender as regras desta eliminatória asiática não é tarefa das mais fáceis. Neste momento estamos na terceira fase. São 18 concorrentes atrás de oito vagas. Veja abaixo o que ainda resta:

Terceira fase garante 6 vagas

Esta é a fase que começa nesta quinta-feira. São 18 seleções divididas em três grupos. Os concorrentes jogam em turno e returno em seus grupos. As duas melhores de cada grupo se classificam diretamente para a Copa do Mundo.

Repescagem 1 garante 2 vagas

Mas haverá uma repescagem com os terceiros e quarto colocados de cada grupo. Estas seis seleções serão divididas em dois grupos de três. Os dois campeões de grupo se classificam diretamente pra a Copa do Mundo.

Repescagem 2

Os segundos colocados da repescagem 1 jogam um mata-mata e quem vencer este duelo vai para a repescagem mundial, na briga pelas duas últimas vaga para a Copa.

Onde assistir

A ESPN4 e Disney+ transmite a partir da 7h35 (de Brasília).

Como está o Japão

A maior dúvida do treinador Hajime Moriyasu está no ataque. Ogawa se saiu bem na rodada passada e pode começar como titular do ataque na vaga de Ueda. Outra possibilidade é que Minamino, que não está 100%, comece no banco para entrar durante o jogo. Caso isso ocorra, resta sabem que seria o seu substituto neste esquema 4-4-2-1 do treinador japonês.

Como está a Austrália

A lesão de Irankunda na vitória sobre a China complicou um pouco a escalação australiana para esta importante partida. Mas como o treinador terá a volta de Samuel Silvera, que estava suspenso, ele não vai inventar: colocará o jogador improvisado como atacante de referência e vai manter o meio de campo com

JAPÃO X AUSTRÁLIA

4ª Rodada das Eliminatórias da Ásia

Data e horário: 15/10/2024, às 7h35 (de Brasília)

Local: Saitama Stadium, Saitama (JAP)

JAPÃO: Suzuki; Taniguchi, Machida e Itakura; Doan, Endo, Morita e Mitoma; Minamino e Kamada; Ogawa (Ueda). Técnico: Hajime Moriyasu

AUSTRÁLIA: Gauci; Souttar, Deng e Rowles; Miller, O’Neill, Irvine e Behich; Goodwin e Silvera (McGee); Duke. Técnico: Tony Popovic

Árbitro: Não divulgado até o fechamento desta matéria

Jogos da 4ª rodada das Eliminatórias da Ásia

Grupo A

11h – Uzbequistão x Emirados Árabes

13h – Irã x Qatar

11h – Quirguistão x Coreia do Norte

Grupo B

8h – Coreia do Sul x Iraque

13h – Jordânia x Omã

13h – Palestina x Kuwait

Grupo C

7h35 – Japão x Austrália

9h – China x Indonésia

15h – Arábia x Bahrein

Classificação

Grupo A

1º Uzbequistão e Irã, 7; 3º Emirados e Qatar, 4; 5º Coreia do Norte, 2; 6º Quirguistão, zero.,

Grupo B

1º Coreia do Sul e Iraque, 7 pontos; 3º Jordânia, 4; 4º Omã,3; 5º Kuwait, 2 e Palestina, 1

Grupo C

1º Japão, 9; 2º Austrália, Arábia Saudita, e Bahrein, 4 5º Indonésia, 3; 6º China, zero

