Se vencer o Gre-Nal, Internacional pode repetir feito de 1974

O Internacional ganhou mais um incentivo para o clássico com o Grêmio. Além da rivalidade e o período de nove jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, também há a chance de repetir uma proeza que não ocorre há 50 anos. No caso, se vencer o Gre-Nal, vai manter 100% de aproveitamento neste confronto decisivo, situação que não ocorre desde 1974.

Na ocasião foram três encontros, dois no Beira-Rio e um na antiga casa do Imortal, o Olímpico. Ainda há registros que o Colorado venceu todos os confrontos da temporada em duas oportunidades, em 1916 e 1927. No atual cenário, também serão dois embates.

O duelo inicial da temporada foi na primeira fase do Estadual e o Inter venceu por 3 a 2. Apesar de serem as maiores forças no Rio Grande do Sul, apenas o Tricolor Gaúcho chegou à decisão. Os times voltaram a se encontrar no primeiro turno da Série A. Ainda durante os desdobramentos da tragédia das enchentes, a partida ocorreu no Couto Pereira e mais um resultado positivo para o lado vermelho por 1 a 0.

Posteriormente, o terceiro e último Gre-Nal de 2024 vai ocorrer, no próximo sábado (19), às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. Além da manutenção dos 100% de aproveitamento no clássico com o arquirrival, uma vitória pode dar a chance de se consolidar no G6. Afinal, caso o adversário acima na tabela, o São Paulo, tropeçar, o Internacional alcançaria os 49 pontos e poderia assumir a quinta colocação.

Internacional tenta recuperar titulares para o clássico

Para o confronto com o arquirrival no Campeonato Brasileiro, o técnico Roger Machado tem um desfalque certo. Trata-se do volante Thiago Maia, que cumprirá suspensão automática. Com isso, a tendência é a de que seu substituto seja Bruno Henrique. A comissão técnica e o departamento médico também trabalham em conjunto para tentar recuperar mais três peças, todos considerados titulares.

O meio-campista Fernando é quem tem a situação mais evoluída. Ele já foi flagrado realizando a transição física ao correr ao redor do campo, mas em outra atividade, no último sábado (12), não apareceu no gramado. Por outro lado, o zagueiro Rogel e o atacante Borré ainda estão em fase de recuperação de lesões musculares na coxa esquerda. Com isso, ainda são dúvidas.

