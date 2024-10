Grêmio se desdobra para ter Kannemann disponível para o Gre-Nal

O Grêmio tem a missão de concluir a recuperação do zagueiro Kannemann antes do clássico com o arquirrival Inter. Isso porque a comissão técnica já o preservou na derrota por 2 a 1 para o Atlético, exatamente com este objetivo. No atual cenário, o argentino realiza tratamento intensivo para voltar a ficar à disposição do técnico Renato Gaúcho no Gre-Nal.

O elenco do Imortal chegou a receber quatro dias de descanso consecutivos devido à paralisação dos torneios graças à Data Fifa. Apesar disso, Kannemann esteve presente todos os dias no CT Luiz Carvalho, com o intuito de dar sequência ao tratamento. Afinal, depois do triunfo sobre o Fortaleza, o jogador passou por exames que constataram um desgaste muscular. Desta forma, a comissão técnica, em conjunto com o departamento médico, decidiu poupá-lo. Até porque a avaliação era de que tê-lo disponível para o confronto com o Internacional era uma situação mais relevante.

Por outro lado, um dos seus companheiros de defesa não terá a mesma chance. Isso porque Gustavo Martins teve uma contusão muscular na coxa esquerda. A sua ausência é certa pelo problema ser diagnosticado como grau 2. Na sequência, o Imortal ainda terá pelo menos mais cinco atividades antes de finalizar sua preparação para o clássico. Mesmo com o desfalque de Gustavo Martins e da incerteza se poderá contar com Kannemann, Renato deve ter os retornos do meio-campista Villasanti e do atacante Soteldo. Ambos estão a serviço de suas seleções durante compromissos pelas Eliminatórias sul-americanas na Data Fifa. O volante foi convocado pelo Paraguai e o atacante, pela Venezuela.

Grêmio almeja primeira vitória no clássico em 2024

O Gre-Nal vai ocorrer no próximo sábado, às 16h (de Brasília), no Beira-Rio. O Tricolor Gaúcho busca sua primeira vitória no clássico nesta temporada. Resultado que lhe daria um respiro na luta para permanecer longe da zona de rebaixamento em meio à campanha irregular na Série A. Atualmente, a equipe se encontra na 11ª colocação, com 35 pontos.

