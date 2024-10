Escócia x Portugal: onde assistir, escalações e arbitragem

A bola volta a rolar na Liga das Nações 2024/25. Nesta terça-feira (15), Portugal visita a Escócia às 15h45 (de Brasília), no Hampden Park, em Glasgow, em partida válida pela quarta rodada do Grupo 1 da competição. Em grande fase, os portugueses podem confirmar a classificação para o mata-mata em caso de vitória fora de casa.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no sportv 2 e Globoplay (streaming).

Como chega a Escócia

A Escócia faz uma campanha ruim nesta Liga das Nações e precisa da vitória nesta terça-feira para seguir com chances de evitar o rebaixamento. Isto porque a equipe ainda não somou pontos e perdeu todos os três jogos que disputou nesta edição do torneio.

No entanto, a boa notícia para a Escócia é que o técnico Steve Clarke não terá desfalques de última hora e poderá entrar em campo com o que tem de melhor à disposição.

Como chega Portugal

Por outro lado, os portugueses fazem um grande início de competição e podem garantir a classificação nesta terça-feira em caso de vitória. Isto porque a seleção portuguesa venceu as três primeiras rodadas e está com 100% de aproveitamento nesta Liga das Nações. Assim, a equipe lidera o grupo com nove pontos, com três de vantagem para a vice-líder Croácia.

Além disso, Cristiano Ronaldo faz um grande início de competição e marcou gols em todos os três jogos disputados até o momento. Ao mesmo tempo, a expectativa é que o atacante do Al-Nassr comece entre os titulares.

Por fim, o técnico Roberto Martínez terá apenas um desfalque para o jogo desta terça-feira. Trata-se do zagueiro Gonçalo Inácio, com dores no tornozelo esquerdo há cerca de um mês.

Escócia x Portugal

4ª rodada do Grupo 1 da Liga das Nações

Data e horário: terça-feira, 15/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Hampden Park, em Glasgow, na Escócia.

Escócia: Gordon; Ralston, Souttar, Hanley, Robertson; McLean, Gilmour; Doak, McTominay, Christie; Adams. Técnico: Steve Clarke.

Portugal: Costa; Diogo Dalot, Dias, Veiga, Mendes; Silva, Rúben Neves; Diogo Jota, Bruno Fernandes, Rafael Leão; Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

Árbitro: Lawrence Visser (BEL).

Assistentes: Rien Vanyzere (BEL) e Thibaud Nijssen (BEL).

VAR: Bram Van Driessche (BEL).

Onde assistir: sportv 2 e Globoplay (streaming).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.