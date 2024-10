Colômbia x Chile: onde assistir, escalações e arbitragem

Colômbia e Chile se enfrentam nesta terça-feira, 15/10, pela décima rodada das Eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A Colômbia é a vice-líder, com 16 pontos (três atrás da Argentina). Mas vem de derrota para a Bolívia, quando perdeu a invencibilidade. Por isso, espera boa vitória, para manter a sua confortável posição. Mas o Chile tem de partir para o tudo ou nada. Perdeu duas partidas em casa, para Bolívia e Brasil e ocupa o último lugar, cinco pontos. Assim está sete pontos atrás do G6 (vaga direta ao Mundial) e seis do 7º (vaga à repescagem).

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 17h30 (de Brasília).

Como está a Colômbia

O técnico Nestor Lorenzo disse que haverá alterações em relação ao time que começou contra os peruanos. Mas não confirmou quais mudanças. Dessa forma, há muitas especulações. Uma certeza é que Jhon Durán, suspenso na derrota para o Peru, assume a vaga de Roger Martínez, que se machucou diante dos peruanos. No meio de campo, Lerma e Richard Ríos, que foram reservas na rodada passada, devem voltar ao time. Ainda na meiúca, Árias, James Rodríguez e Uribe brigam por duas vagas.

Como está o Chile

Na lanterna da competição, o Chile está em uma crise sem fim. O técnico argentino Ricardo Gareca está muito questionado e um de seus maiores críticos é o ídolo máximo do país, o veterano Arturo Vidal. Ele não foi convocado, mas disse à imprensa que, em caso de nova derrota, a federação tem de demitir o técnico:

“Temos de conquistar esses três pontos. Caso contrário, a federação terá de tomar alguma atitude sobre a permanência de Gareca”.

O treinador não contará com Palacios, que foi cortado para cuidar de problemas particulares, e Pavéz, que está com princípio de pneumonia. A isso se somam os lesionados atacantes Brereton e Alexis Sánchez. Mas há um única boa notícia: o flamenguista Pulgar, que cumpriu suspensão contra o Brasil, e está de volta.

COLÔMBIA X CHILE

10ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 15/10/2024, 17h30 (de Brasília)

Local: Estádio Metropolitano, Barraquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Arias, Mina, Sánchez (Lucumi) e Borja (Mojica); Lerma, Uribe (Jhon Árias) e Richard Ríos; James Rodríguez, Jhon Durán e Luis Diaz. Técnico: Nestor Lorenzo

CHILE: Brayan Cortes; Loyola, Paulo Díaz, Maripán e Suazo (Galdames); Pulgar, Valdéz e Echeverria (Osorio); Tapia, Victor Davila e Vargas. Técnico: Ricardo Gareca

Árbitro: Jésus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

