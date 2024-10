Itália goleia Israel pela Liga das Nações

A Itália, em casa, goleou Israel, por 4 a 1, nesta segunda-feira, 14/10, pela quarta rodada do Grrupo B da Liga das Nações. O jogo foi no Estádio de Friuli, em Údine. Com este resultado, a Azzurra mantém a invencibilidade e chega aos dez pontos, com a classificação às quartas da competição bem encaminhada. Afinal, restam mais duas rodadas e o grupo de compeleta com França (9), Bélgica (4) e Israel, que perdeu todas as partidas e têm zero.

A Itália foi amplamente superior, com 70% de posse e mais do que o triplo de finalizações (16 a 5). Levou alguns sustos, mas sempre esteve com o jogo bem administrado, não fazendo mais gols graças às defesas do goleiro Glazer. Retegui, de pênalti, abriu o placar no prmeiro tempo. Na etapa final, Di Lorenzo (duas vezes) e Frattesi ampliaram. Abu Fani fez um gol olímpico para Israel.

Primeiro tempo: Itália perde muitas chances

No início do confronto, o time israelense até que assustou. Afinal, foi Israel quem teve a primeira chance de perigo logo aos sete minutos. Fagioli perdeu a bola no meio de campo, permitindo que Gloch avançasse até a entrada da área e chutasse rasteiro, raspando a trave direita do goleiro Vicario.

Após esse lance inicial, a Itália tomou conta do jogo, criando várias oportunidades. O time italiano perdeu três chances claras com Retegui e uma com Tonali, todas defendidas pelo goleiro Glazer. Também houve uma finalização de Raspadori que passou perto do gol. Mas aos 40 minutos, a Itália finalmente marcou: Tonali foi derrubado na área por Peretz, resultando em um pênalti. Retegui cobrou e fez 1 a 0.

Azzurra goleia no segundo tempo

No segundo tempo, a Azzurra ampliou a vantagem aos oito minutos. Raspadori cobrou falta pela esquerda, e Di Lorenzo cabeceou para marcar o segundo gol. A defesa italiana teve um descuido aos 21, quando um cabeceio fechado de Abu Fani resultou em um gol, mas Vicario reclamou de uma falta inexistente, embora tenha sido ele quem falhou.

Contudo, a Itália logo se reompôs. Aos 27 minutos, Glazer, que até então estava bem no jogo, falhou em um tiro fraco de Frattesi, permitindo que a Itália ampliasse para 3 a 1. Com a vantagem rival, os israelenses perderam a vontade de buscar o resultado, enquanto a Itália continuou tocando a bola com tranquilidade. A goleada foi consolidada aos 34 minutos, quando Daniel Maldini (filho de Paolo Maldini e neto de Cesare Maldini) fez uma ótima jogada pela esquerda, terminando com um cruzamento de Udogie para Di Lorenzo, que marcou o quarto gol da partida.

os 35 minutos, momento de festa para a torcida de Údine. O alatante Lorenzo Lucca, de 21 anos e jogador da Udinese foi a campo, fazendo a sua estreia com a camisa da seleção. O gigante de 2,01m tocou pouco na bola, mas recebeu efusivos aplausos.

