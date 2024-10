Polônia x Croácia: onde assistir, escalações e arbitragem

As emoções do Grupo 1 da Liga das Nações 2024/25 estão de volta. Nesta segunda-feira (15), Polônia e Croácia se enfrentam às 15h45 (de Brasília), em partida válida pela quarta rodada da fase de grupos. O duelo no Estádio Nacional de Varsóvia é um confronto direto pela vice-liderança da chave.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do sportv 3 e Globoplay (streaming).

Como chega a Polônia

Em casa, a Polônia terá a oportunidade de se colocar na briga pela vice-liderança do grupo e seguir viva em busca da classificação. No momento, os poloneses aparecem na terceira posição com apenas três pontos. Além disso, a equipe vem de duas derrotas seguidas na Liga das Nações e pode se complicar em caso de novo resultado negativo.

Dessa maneira, a expectativa é que o técnico Michal Probierz faça alterações na equipe. Assim, Kiwior entra na vaga de Walukiewicz na zaga, enquanto Piatek deve ganhar uma oportunidade no ataque.

Como chega a Croácia

Por outro lado, a Croácia entra em campo na vice-liderança da chave, com seis pontos em três jogos. Ou seja, uma vitória fora de casa nesta terça-feira pode praticamente confirmar a classificação da equipe para a fase mata-mata. Além disso, um empate diante dos poloneses também pode ser considerado um bom resultado em Varsóvia.

Contudo, a grande dúvida na seleção croata fica por conta de Modric, que pode ser poupado pelo técnico Zlatko Dalic. Ao mesmo tempo, Kovacic, que desfalcou o time no último compromisso para acompanhar o nascimento do filho, volta a estar à disposição do treinador.

Polônia x Croácia

4ª rodada do Grupo 1 da Liga das Nações

Data e horário: terça-feira, 15/10/2024, às 15h45 (de Brasília).

Local: Estádio Nacional de Varsóvia (POL)

Polônia: Skorupski; Kiwior, Dawidowicz e Bednarek; Frankowski, Urbanski, Zielinski, Szymanski e Zalewski; Lewandowski e Piatek. Técnico: Michal Probierz.

Croácia: Livakovic; Sutalo, Gvardiol e Caleta-Car; Perisic, Kovacic, Modric e Sosa; Matanovic, Kramaric e Sucic. Técnico: Zlatko Dalic.

Árbitro: Alejandro Hernández (ESP).

Assistentes: José Naranjo (ESP) e Diego Sánchez Rojo (ESP).

VAR: Cesar Soto Grado (ESP).

