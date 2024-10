Rogel, Fernando e Borré voltam a treinar e animam Inter para o Gre-Nal de sábado

O técnico Roger Machado recebeu boas notícias no treino desta segunda-feira (14). Afinal, ele pôde contar com as voltas de Rogel, Fernando e Borré, que estavam fora por conta de lesão. Dessa forma, aumentam as chances de o trio estar à disposição do Inter para o clássico diante do Grêmio, no próximo sábado, às 16h (de Brasília), pelo Brasileirão.

Rogel e Borré vêm de lesão muscular na coxa esquerda, enquanto Fernando vinha de problema na panturrilha direita. Agora, a comissão técnica está mais otimista quanto à participação dos jogadores no Gre-Nal. Contudo, eles só devem ser confirmados momentos antes do duelo.

O comandante não pôde contar no treino desta segunda-feira com o goleiro Rochet e o atacante Enner Valencia. Eles estão com Uruguai e Equador, respectivamente, no período da Data Fifa. Curiosamente, eles se enfrentam nesta terça-feira (15), em Montevidéu. Como o clássico gaúcho é somente no sábado, eles não devem ser problema para Roger Machado.

Thiago Maia é desfalque no Inter

Por outro lado, Thiago Maia levou o terceiro cartão amarelo e está suspenso. Assim, o treinador deve mandar a campo Bruno Henrique em seu lugar.

O provável time do Inter para o Gre-Nal 443 é: Rochet; Bruno Gomes, Rogel, Vitão e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley; Borré.

O Colorado terá a semana cheia de treinos até o clássico. Serão pelo menos mais quatro dias de atividades no Centro de Treinamentos do Parque Gigante para Roger Machado preparar a equipe para enfrentar o maior rival, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.

