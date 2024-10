Cano tem trunfos para voltar a marcar pelo Fluminense; entenda

Vivendo disparado seu pior momento desde que chegou ao Fluminense, em 2022, o atacante Germán Cano tem trunfos na manga para tentar quebrar o jejum de 18 jogos sem marcar pelo clube.

Afinal, nesta quinta-feira (17), quando o Tricolor enfrentará o Flamengo, na volta dos times aos jogos após a Data Fifa, o argentino reencontrará o palco onde marcou mais gols pelo Flu, além do maior algoz desde que chegou ao Brasil.

Com 89 gols pelo time das Laranjeiras, Cano marcou 51 vezes no Maracanã. O que significa que o estádio onde o Fluzão manda seus jogos recebe a maioria de seus gols (57,3%).

Com isso, ele é o artilheiro do Fluminense no Novo Maracanã. Somando os dois gols que marcou pelo Vasco, são 53 no estádio, 11 a mais que o ídolo Fred. Além disso, o Flamengo é a equipe que mais levou gols de Cano: foram oito, sendo sete pelo Flu (e um pelo Vasco).

Seu último gol no estádio, porém, já faz um bom tempo. Foi contra o Colo-Colo (CHL), em abril, pela Copa Libertadores. De lá para cá, são 13 jogos sem saber o que é marcar no Maraca, local onde guardou um dos gols mais importantes da História do clube – final da Libertadores 2023. A última bola na rede de Cano foi em Cariacica, em maio, contra o Atlético-MG, em jogo pelo Brasileirão.

