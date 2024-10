Paraguai x Venezuela: onde assistir, escalações e arbitragem

Nesta terça-feira (15/10) tem Paraguai e Venezuela, pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026. Este duelo será no Defensores del Chaco, em Assunção, capital paraguaia. É jogo importantíssimo. Afinal, envolve adversários diretos na briga pela vaga ao Mundial. A Venezuela tem 11 pontos, em sétimo lugar, posição que vale vaga à repescagem mundial. Os donos da casa estão em oitavo, com dez pontos. Dessa forma, quem vencer provavelmente entrará no G6.

Os venezuelanos vêm de dois empates em casa diante de Uruguai e Argentina. Com isso, a seleção caiu para a sétima posição. O Paraguai vem de vitória sobre Brasil, em casa, e empate do Equador, fora. No turno, a Venezuela venceu o confronto por 1 a 0, gol de Rondón nos acréscimos do segundo tempo.

Onde assistir

O canal SporTV4 transmite a partir das 20h (de Brasília).

Como está o Paraguai

O treinador Gustavo Alfaro terá o retorno de Junior Alonso e Diego Gómez, que desfalcaram a seleção no empate com o Equador. Além deles, Isidro Pitta, atacante do Cuiabá, e Sosa, que defende o Nottingham Forest, devem começar como titulares.

“Esta será a nossa partida mais dura nas Eliminatórias. Assim, teremos de jogar com vontade dobrada, com muita luta, se quisermos vencer”, disse Gustavo Alfaro.

Como está a Venezuela

Assim como Gustavo Alfaro, técnico rival, Fernando “Bocha” Batista disse que este jogo para a Venezeula é um decisão.

“Restam oito rodadas até o fim das Eliminatórias. Mas está mais do que claro que este jogo é uma final para as duas seleções. O Paraguai joga em casa e tem jogadores de primeiro nível. Porém, nossa seleção também é boa. Dessa forma, vamos buscar essa vitória”, disse Fernando Batista.

O treinador tem apenas um desfalque, o zagueiro Osorio, machucado. Assim, Ramírez deve ser o escolhido para o seu lugar.

PARAGUAI X VENEZUELA

10ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 15/10/2024, 20h (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, Assunção (PAR)

PARAGUAI: Gatito Fernández; Cáceres, Gustavo Gómez, Alderete e Junior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas e Sosa; Enciso e Isidro Pitta. Técnico: Gustavo Alfaro.

VENEZUELA: Romo; González, Ramírez, Ferraresi e Aramburu; Herrera, Rincón e José Martínez; Savarino, Soteldo e Rondón. Tencio: Fernando Batista

Árbitro: Piero Maza (CHL)

Auxiliares: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHL)

VAR: Rodrigo Carvajal (CHL)

