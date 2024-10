Uruguai x Equador: onde assistir, escalações e arbitragem

O Estádio Centenário, em Montevidéu, receberá na noite desta terça-feira, 15/10, o jogo entre Uruguai e Equador. A partida começa às 20h30 (horário de Brasília) e vale pela décima rodada das Eliminatórias da América do Sul. O Uruguai está em terceiro lugar, com 18 pontos, e busca manter essa posição, além de se recuperar da derrota para o Peru. Os equatorianos, por sua vez, têm 12 pontos, ocupando a quinta colocação, e estão em alerta: um tropeço pode tirar a seleção da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026 (G6). O Equador vem de empate em casa com o Paraguai.

Onde assistir

O canal SporTV transmite a partir das 17h30 (de Brasília).

Como está a Uruguai

O clima está bastante confuso na seleção do Uruguai, já que o técnico Marcelo Bielsa foi criticado por Suárez devido ao seu comportamento com os jogadores. No fim da partida em que seu time perdeu para o Peru, Bielsa disse que sua autoridade estava em jogo e que não falaria sobre o assunto. Nos últimos dias, ele tentou se manter alheio ao burburinho e tratou de montar um time capaz de vencer os equatorianos.

O zagueiro Giménez e o lateral-esquerdo Olivera voltam após cumprirem suspensão na derrota para o Peru. No entanto, o treinador Bielsa não terá três titulares: o zagueiro Araújo e Cáceres, machucados, e o apoiador Bentancur, suspenso. A escalação não foi divulgada, mas o treinador deve adotar um esquema bem ofensivo, o 4-3-3, com Ugarte em uma posição de líbero para liberar Arrascaeta e Pellistri.

Como está o Equador

O técnico Sebastián Beccacece vê este jogo contra o Uruguai como mais uma oportunidade para a seleção equatoriana mostrar que está no nível mais alto do continente:

“Nossa seleção sofre para vencer fora de casa. Mas vamos com a expectativa e esperança de conseguir vencer os uruguaios como visitantes pela primeira vez. No entanto, jogaremos com humildade. Sabemos que nosso rival terá a volta de jogadores importantes e que conta com um grande treinador. Mas confio nos meus jogadores.”

Desta vez, ele recuará seus dois laterais, formando um 5-2-3. Mas há uma mudança no ataque: Kendry Páez perde o lugar para Minda, que formará o trio com o flamenguista Plata e o colorado Enner Valencia.

URUGUAI X EQUADOR

10ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data e horário: 15/10/2024, 20h30 (de Brasília)

Local: Estádio Centenário, Montevidéu (URU)

URUGUAI: Sérgio Rochet; Nández, Giménez, Santiago Bueno e Mathias Olivera; Ugarte, Valverde e Arrascaeta; Pellistri, Darwin Núñez e Maximiliano Araújo. Técnico: Marcelo Bielsa

EQUADOR: Galíndez; Angelo Preciado, Félix Torres, Pacho, Hincapié e Estupiñan; Alan Franco e Caicedo; Gonzalo Plata, Alan Minda e Enner Valencia. Técnico: Sebástian Beccacece

Árbitro: Cristián Garay (CHI)

Auxiliares: José Retamal e Juan Serrano (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

