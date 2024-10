Neymar tem chance de voltar a entrar em campo em outubro

Depois de romper os ligamentos cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo em outubro de 2023, o atacante Neymar, do Al-Hilal, está perto de retornar aos gramados. De acordo com a “Espn”, o jogador já vive a expectativa de voltar a jogar neste mês. Ou seja, após um ano da grave lesão.

Com isso, o atacante pode estar em campo no próximo dia 21, pela Liga dos Campeões da Ásia contra o Al Ain. Mas é claro, tudo passará pela decisão final do técnico Jorge Jesus e do médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar.

A expectativa é que o médico viaje para a Arábia Saudita em breve para a avaliação do jogador. Caso tudo esteja “ok”, Neymar já poderá ficar à disposição do treinador do Al-Hilal. Nas próximas semanas, o clube ainda disputa partidas da liga nacional da Arábia Saudita e da Copa do Rei Saudita, mas Neymar não está à disposição nas competições citadas por conta do limite de inscrição de atletas estrangeiros nas mesmas.

Com o retorno se aproximando, Dorival Júnior, treinador da Seleção Brasileira, também observa a condição do jogador. Ele deseja ter o atleta na Data FIFA de novembro quando o Brasil encara a Venezuela e Uruguai.

Neymar está há ano sem jogar

Neymar só voltou aos treinos no dia 29 do mês passado. Embora ele já esteja participando de atividades de impacto com os demais atletas, o técnico Jorge Jesus ainda não estipulou uma data para o retorno do atacante aos jogos. O treinador português, porém, indicou que sua situação será avaliada em janeiro.

A última vez que Neymar jogou foi no dia 18 de outubro de 2023, em uma partida das eliminatórias contra o Uruguai, em Montevidéu.

