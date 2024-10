O zagueiro do Fluminense, Felipe Melo, de 41 anos, já começou a definir os seus próximos passos no futebol. Após revelar os planos para aposentadoria e de se tornar treinador, o Pitbull afirmou, em vídeo publicado em suas redes sociais, que está perto de comprar a SAF de um clube centenário.

“Não só pensei como a gente já está bastante adiantado né, a compra de um clube, já está virando SAF, logo a gente adquiriu esse clube né. É um clube centenário, clube de muita história sem dúvida nenhuma e com V de VBet tudo vai ficar mais fácil”, disse o jogador.

No Fluminense desde 2022, Felipe Melo exerce papel de liderança no elenco. Ele tem 108 partidas pelo clube até o momento, sendo 23 na atual temporada. Após ser titular boa parte deste período, ele vem perdendo espaço. Afinal, só foi titular uma vez sob o comando do atual técnico Mano Menezes. No Flu, ele conquistou os títulos do Campeonato Carioca em 2022 e 2023, além da Libertadores de 2023 e da Recopa Sul-Americana de 2024.

Felipe Melo tem contrato com o Fluminense até o fim de 2024, mas já revelou o desejo de renovar o seu vínculo até o fim do próximo ano. No entanto, o Tricolor ainda não definiu a situação do zagueiro.

