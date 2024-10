Influenciadora faz revelação após suposto caso com Everton Cebolinha

Ivana Bermanelli se pronunciou pela primeira vez após o seu suposto caso com Everton Cebolinha ser revelado. A influenciadora pediu para que parem de atacar o jogador Luan Almeida, seu ex-marido que atualmente defende o RB Bragantino. Ela também nega que tenha sido pivô do fim do casamento do atacante do Flamengo.

De acordo com Ivana, pessoas estão invadindo o perfil do lateral-esquerdo para ofendê-lo. Porém, ela esclareceu que possui uma boa relação com Luan, com quem teve Loue Almeida, de 1 ano, e afirmou que eles não estão mais juntos.

“Gente, vocês tão indo atacar meu ex-marido, que já está em outro relacionamento e super bem resolvido também. Somos super amigos por causa do nosso filho e vocês ficam atacando o coitado, chamando ele de corno. A gente já está separado há quase 2 anos. Vocês são muito atrasados, vocês são de outro tempo”, disse a influenciadora em um story no seu perfil no Instagram, após o atacante Everton Cebolinha admitir que conhece Ivana.

Everton Cebolinha se contradiz em declarações

Em outra publicação, ela fala sobre o atacante do Flamengo e o posicionamento dele em relação a conhece-la ou não. Anteriormente, Everton Cebolinha, que se separou de Isa Ranieri após oito anos de casamento, negou conhecer Ivana.

“Eu não apareci antes porque essa semana tinha o Dia das Crianças e eu não queria me desgastar com esse assunto porque tenho um filho. O mais interessante é a gente observar a pessoa se contradizendo o tempo todo. Desde que esse assunto surgiu, nós já temos dois pronunciamentos. (… ) Eu imagino que a maioria queira saber realmente o que eu aconteceu. Eu quero deixar bem claro que eu sou uma mulher muito bem resolvida e faz parte da vida a gente se relacionar com pessoas vazias e sem personalidade. Para deixar claro, eu não fui amante de ninguém, não fui atrás de ninguém. Muito pelo contrário. Eu não procurei confusão com ninguém. Só estava curtindo e tive o desprazer de alguém me expor, uma pessoa sem responsabilidade”, disse a influenciadora.

Críticas de Ivana e posicionamento de Everton Cebolinha