Pentacampeões marcam presença em treino da Seleção Brasileira

A Seleção Brasileira realizou o último treinamento antes do jogo contra o Peru nesta segunda-feira (14) e contou com a presença de quatro campeões mundiais de 2002: Edmílson, Júnior, Edilson e Anderson Polga. Além deles, o ex-atacante Washington Coração Valente também esteve presente.

O grupo acompanhou a atividade comandada pelo técnico Dorival Junior, no Estádio Mané Garrincha, onde acontecerá a partida desta terça-feira (15), às 21h45, pelas Eliminatórias. Os ex-jogadores também conversaram com os convocados, em demonstração de apoio. Edílson agradeceu a oportunidade.

“É importante passar um pouco do que a gente viveu, da experiência. Nós, como ex-jogadores pentacampeões mundiais, é importante estarmos sempre presentes e mostrando que estamos do lado dos jogadores e da Seleção Brasileira”, disse.

Edmílson também falou sobre a experiência e destacou o contato com técnico Dorival Júnior. Além disso, afirmou que vai torcer para o fortalecimento da nova geração que veste a amarelinha.

“É muito legal prestigiar a Seleção Brasileira, agora fora dos campos. Tenho uma amizade muito legal com o Dorival, com a comissão técnica, alguns jogadores e o presidente (Ednaldo Rodrigues), estive com ele na CBF em 2015. Acho que a energia da Seleção Brasileira é muito boa. Nós, que tivemos a trajetória de jogador, honramos bastante essa camisa, e vou torcer para essa geração se fortalecer, conseguir essa classificação e lutar pelo hexa”, afirmou o zagueiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.