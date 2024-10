Manchester United encerra contrato com Alex Ferguson; entenda

Segundo o portal The Athletic, a dispensa aconteceu devido ao programa de corte de gastos da nova direção de futebol do clube. O salário anual do ex-treinador girava em torno de 2,16 milhões de libras (aproximadamente R$ 13 milhões).

Por outro lado, de acordo com a publicação, Ferguson, aos 82 anos, seguirá no clube como diretor no conselho de futebol do clube. O The Athletic define o cargo como uma formalidade. Bobby Chalrton foi embaixador do clube até sua morte, em 2023,

Vale lembrar que o profissional comandou a equipe de 1986 a 2013 e conquistou 38 títulos. Assim, foram 13 edições Premier League e duas da Champions League. Além disso, possui troféus na Escócia, com Aberdeen e St. Mirren, sendo o técnico mais vitorioso da história do futebol, com 49 títulos.

Por fim, os antigos donos do clube, os Glazers, acreditavam que parte dos rendimentos hoje do United são devidos à era Ferguson. Com isso, o ex-técnico se tornou embaixador do clube em 2013, quando deixou a lateral de campo de Old Trafford.