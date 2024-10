Globo mantém cobrança bilionária por publicidade no Brasileirão

A Globo manteve para o próximo ano a cobrança bilionária do pacote comercial de transmissões do Campeonato Brasileiro, o mais caro da TV brasileira. A expectativa da emissora é arrecadar R$ 2,1 bilhões, apesar da divisão dos direitos de exibição dos jogos com a Record. A informação é de Gabriel Vaquer, do F5.

De acordo com a publicação, serão oito cotas de patrocínio, cada uma sendo vendida por R$ 269,9 milhões. O valor teve um acrescimento de quase R$ 10 milhões em relação a 2024. O pacote contempla, além do Brasileirão, os jogos da Copa do Brasil. Serão ao menos 50 datas, com 38 jogos da competição de pontos corridos e outros 12 do torneio mata-mata.

A partir de 2025, a Globo exibirá apenas os jogos em que os times da Libra são mandantes, em contrato fechado com exclusividade. Clubes como Flamengo, São Paulo, Atlético Mineiro e Palmeiras fazem parte deste grupo. Enquanto isso, os clubes da Liga Forte União (LFU) fecharam com a Record. Ou seja, jogos de mandantes de clubes como Corinthians, Vasco, Fluminense e Botafogo serão exibidos na concorrente da emissora carioca.

Brasileirão também terá exibição além da Globo e da Record

O YouTube e o Amazon Prime Vídeo também vão exibir partidas do Brasileirão como mandante das equipes da Liga Forte União. Ainda há negociações em aberto da LFU, como por exemplo as transmissões no modelo pay-per-view.

