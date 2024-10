Fluminense trabalha para ter Arias e Bernal no clássico com o Flamengo

O Fluminense tem uma programação para o retorno de Jhon Arias e Facundo Bernal, convocados às suas seleções nesta Data-Fifa. Assim, os atletas devem desembarcar em solo carioca nesta quarta-feira (16), um dia antes do clássico com o Flamengo, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A informação é do portal “ge”.

Além disso, a comissão técnica irá avaliar as condições de jogo de cada um deles, que são titulares da equipe do técnico Mano Menezes. Dentro dessa programação, o uruguaio deve chegar mais cedo, ao longo da tarde, enquanto o colombiano deve chegar horas depois, na parte da noite.

Nesta quarta-feira (16), a atividade com o elenco será pela manhã, antes de ambos desembarcarem no Rio de Janeiro. No entanto, isso não seria um fator preponderante para uma possível ausência da dupla.





Na temporada passada, Arias participou do empate sem gols entre Equador e Colômbia, em Quito, e voltou às pressas para jogar pelo Fluminense. Dois dias depois, esteve em campo no empate por 3 a 3 com o Corinthians, no Maracanã, e, inclusive, estufou a rede.

Dupla em ação na Data Fifa

Em setembro, o colombiano retornou ao Brasil no dia 11 e ganhou folga de um dia, com filha recém-nascida, antes de retomar as atividades. ele entrou em campo no dia 15, no revés por 2 a 1 para o Juventude, no Alfredo Jaconi, pelo Brasileirão.

Por fim, no primeiro jogo desta Data Fifa, o uruguaio ficou no banco na derrota para o Peru por 1 a 0 Os comandados do técnico Marcelo Bielsa voltam a campo nesta terça-feira, às 20h30, contra o Equador. Já Arias foi titular na derrota da Colômbia por 1 a 0 para a Bolívia e encara o Chile às 17h30 desta terça-feira.

