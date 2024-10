Laís Araújo, do Benfica, brilha e marca o primeiro gol na temporada

Meio-campista do Benfica, Laís Araújo teve uma atuação de destaque na última partida, marcando seu primeiro gol da temporada na goleada de 4 a 0 sobre o Vilaverdense, realizada no sábado (12). Essa vitória não apenas reforçou o bom momento da equipe, mas também evidenciou a importância da meia no esquema tático do time.

Com o resultado, o Benfica mantém sua busca por posições de destaque na Liga BPI, que, nesta temporada, apresenta um alto nível competitivo.

“É sempre bom marcar gols; fico feliz, mas o mais importante é mantermos uma consistência de jogos e vitórias. Contribuir com a vitória me deixa realizada e mais confiante. Agora temos uma pausa para a Data-Fifa, quando poderemos trabalhar nos detalhes e continuar crescendo”, afirmou Araújo, a camisa 80 benfiquista.

Ao refletir sobre a pausa para a Data-Fifa, Laís destacou a importância desse momento para o desenvolvimento da equipe e aprimoramento das habilidades individuais. Com um desempenho crescente na Liga BPI, ela enfatizou a necessidade de manter a consistência e dedicação ao longo da temporada, ressaltando como essa pausa pode ser uma oportunidade valiosa para fortalecer ainda mais o grupo.

“Essa pausa será importante para continuarmos crescendo. Vamos trabalhar ainda mais focadas nos detalhes. Este ano, a Liga BPI está demonstrando um crescimento significativo. Manter a consistência até o final é essencial, e isso se traduz em vitórias. Vamos aproveitar essa Data-Fifa para melhorar nossos aspectos individuais e coletivos, fortalecendo nosso trabalho”, finalizou a jogadora.

A próxima partida do Benfica, que atualmente lidera a tabela da Liga BPI, está agendada para o dia 3 de novembro, contra o Damaiense, no Caixa Futebol Campus.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.