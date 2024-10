Presidente do Barcelona sonha em contratar Haaland até 2026

Quando o norueguês ainda defendia as cores do Borussia Dortmund, em 2021, o clube catalão ventilou a contratação do atleta. Além disso, o rival Real Madrid também teve interesse no futebol do atacante.

Na ocasião, a imprensa espanhola apontava que o Barça estaria disposto a oferecer cifras milionárias, como um salário de R$ 116 milhões por ano. O clube, no entanto, não conseguiu avançar, e Haaland assinou com o Manchester City em junho de 2022.

Por fim, na última janela de transferência, o clube sonhava com Nico Williams, do Athletic Bilbao, entretanto as negociações não avançaram.

