Corinthians já gastou bolada com ‘Operação Hugo Souza’

O Corinthians segue sua saga na tentativa de comprar em definitivo o goleiro Hugo Souza. O Timão ainda busca um acordo com o Flamengo para concretizar a contratação do jogador de 25 anos. Contudo, enquanto não consegue fechar o acordo com o Rubro-Negro, os paulistas seguem desembolsando uma alta quantia pelo arqueiro.





Afinal, o Alvinegro já pagou R$ 1 milhão com o pagamento de duas multas para ter o goleiro em dois jogos contra o Flamengo. No próximo domingo (20), o Timão terá que desembolsar mais R$ 500 mil para ter o arqueiro no embate decisivo da semifinal da Copa do Brasil, na Neo Química Arena.

Além disso, o Timão pagou 200 mil euros (R$ 1 milhão na cotação da época) pelo empréstimo até o fim do ano. Assim, somando as taxas, multas e os R$ 4,8 milhões que serão pagos ao Flamengo pela compra definitiva do goleiro, o Corinthians já gastou R$ 7,3 milhões na ”Operação Hugo Souza”.

A novela Corinthians, Flamengo e Hugo Souza

Nos últimos dias, o Flamengo não aceitou a oferta do Corinthians para contratar Hugo Souza. A recusa se deve ao fato de o Timão ainda ter uma dívida pendente pela contratação do lateral-direito Matheuzinho. Assim, esta pendência leva o Rubro-Negro a exigir garantias mais sólidas para a transação. Os paulistas não confirma o recebimento da resposta e diz que seguirá com o que está em contrato para contratar o goleiro em definitivo.

Contudo, mesmo com um valor estipulado no contrato de empréstimo, o Flamengo tem o direito de recusar o pagamento do Corinthians, justamente por conta desta dívida.

O Timão colocou o contrato com a Brax, que comercializa placas de publicidade de ambos os clubes, como fiadora do negócio. Contudo, o Flamengo que este acordo já está comprometido por conta de outra dívida. Assim, recusou a proposta do Corinthians.

É importante ressaltar que o Corinthians possui prioridade na compra do goleiro. Ele chegou no início do segundo semestre por empréstimo, com valor estipulado em US$ 800 mil. Hugo Souza foi contratado para substituir Carlos Miguel, que deveria ser o sucessor de Cássio, mas acabou se transferindo para o Nottingham Forest, onde atualmente é reserva. Desde sua estreia, Hugo tem se destacado, fechando o gol e se tornando um dos maiores ídolos da torcida.

