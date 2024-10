Filha de Iza com Yuri Lima é alvo de ataques na internet

A cantora Iza e o jogador de futebol Yuri Lima oficializaram o nascimento de Nala, com uma postagem nas redes sociais, no último domingo (13). Apesar da felicidade do casal com a chegada da primeira filha, a publicação também causou um outro movimento. O fato de a criança ter nascido com um tom de pele mais claro em comparação à mãe motivou comentários negativos de usuários da internet.

“Não palmitem! A filha da Iza nasceu BRANCA. BRANCAAAA!”, criticou uma mulher. “Branca? Não queremos”, reclamou uma segunda moça. “Nossa! E a menina nasceu branca? Coitada!”, frisou a terceira.

Em outra postagem, aliás, um internauta expôs a sua indignação.

“A ‘pirraia’ nasceu branca? Que mico!”, disparou.

Posteriormente, uma outra pessoa questionou o motivo para a situação ser uma vergonha.

“A Iza palmitou, levou chifre do branco, dublou Rei Leão, batizou a filha de Nala e, mesmo sendo um símbolo feminista preto, vai passar o resto da vida amando a filha branca, de um claro básico”, ressaltou um usuário das redes sociais.

Internautas utilizam questão racial como motivo de crítica

Até que um homem se aprofundou no tema em uma publicação no X, o antigo Twitter, e foi um dos mais comentados na plataforma.

“O racismo foi um termo criado pra nomear o que Hitler fazia com os judeus, que eram BRANCOS… É UM DADO HISTÓRICO MUITO VALIOSO que muita gente não sabe, mas que pode irritar uma galera que adora ser racista gratuitamente, com a pecha de que ‘só porque é branco, pode’”, detalhou o internauta.

Em seguida, um rapaz saiu em defesa de Iza e da filha Nala.

“Só tem doente. Olha que estão falando de um bebê inocente. Imagina se essa gente tivesse poderes, o que poderiam estar fazendo décadas atrás. A mente do ser humano é perversa e podre”, refletiu o usuário.

Iza usa poema para anunciar a chegada da criança

A postagem da cantora para confirmar o nascimento da filha veio com a foto da mão da criança. Além disso, ela optou por uma legenda em estilo de um poema.

“Que tu virias numa manhã de domingo, eu te anuncio nos sinos das catedrais…”, celebrou a artista.

Uma publicação compartilhada por IZA (@iza)

Iza e o jogador Yuri fizeram apenas essa manifestação depois da chegada da criança, mas ainda não mostraram o rosto de Nala.

