Jovem zagueiro pode ganhar oportunidade com Filipe Luís

O Flamengo se prepara para o clássico com o Fluminense, que será o primeiro desafio após a parada para a Data-Fifa de outubro. Nesta terça-feira (15), o técnico Filipe Luís deu indícios da equipe que entrará em campo na quinta, no Maracanã. A escalação, aliás, pode contar com uma novidade na defesa: Cleiton.

Segundo o “Coluna do Fla”, o jovem defensor jogou ao lado de Léo Ortiz, no lugar de Léo Pereira. Fabrício Bruno, outro zagueiro do elenco rubro-negro, está com a Seleção Brasileira para as Eliminatórias.

O time utilizado por Filipe Luís também conta com outras novidades, como Evertton Araújo, Charly Alcaraz e Michael.

Assim, a provável escalação tem: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Cleiton e Alex Sandro; Allan, Evertton Araújo e Charly Alcaraz; Michael, Bruno Henrique (Matheus Gonçalves) e Gabigol.

Situação do Flamengo no Brasileirão

O Flamengo ocupa a quarta posição do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos. O Botafogo, líder do torneio, tem 60. Vale lembrar que o Rubro-Negro tem um jogo a menos.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.