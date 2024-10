Léo Ortiz explica foto com a camisa do Flamengo quando criança

Léo Ortiz chamou a atenção dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. O jogador do Rubro-Negro, que é gaúcho, postou uma foto de quando era criança com a camisa do clube carioca. Em entrevista ao ”ge”, ele explicou o motivo de estar com o uniforme, que o clube utilizou entre as temporadas de 1999 e 2000, quando pequeno.

“Desde pequeno eu sempre cresci com o meu pai sendo jogador e tinha uma proximidade com os times que ele jogava, peguei a maior parte do Inter. Sempre estive próximo e acompanhando os jogos, mas sempre tive uma simpatia pelo Flamengo, tanto que surgiu aquela foto. Foi num aniversário meu”, contou.

O zagueiro revelou que seu aniversário de 4 anos, na praia, ele escolheu usar o uniforme do Flamengo que ele tinha acabado de ganhar de presente.

“A gente sempre fazia alguma coisa temática, aquele foi um aniversário na praia. Era para todo mundo ir com camisa de time, e eu escolhi usar o uniforme do Flamengo porque eu tinha essa simpatia muito grande pelo clube desde pequeno. Tornou-se um sonho, ficou muito legal a imagem. Como eu disse, parecia impossível lá de pequeno. Ganhei o uniforme inteiro e já quis usar no dia do aniversário mesmo”, disse.

Dia das Crianças para inspirar

Léo Ortiz contou, portanto, que pensou em postar a foto em outros momentos. No entanto, viu o Dia das Crianças como uma data ideal para realizar a publicação e inspirar as crianças a seguirem seus sonhos.

“Muita gente me mandou mensagem. Tenho alguns amigos flamenguistas e eu nunca tinha mostrado para ninguém. Tinha guardado para o momento certo. Até surgiu a oportunidade logo que eu fui apresentado aqui de postar a foto, mas ainda estava na final do Carioca. E eu dei uma segurada. Agora surgiu a oportunidade no Dia das Crianças, até para inspirar outras crianças que têm o sonho de jogar no Flamengo ou de jogar no clube pelo qual elas simpatizam. Para mostrar à futura geração que dá para você alcançar seu sonho”, afirmou.

