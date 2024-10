Filha de Neymar e Bruna Biancardi, Mavie fala primeiras palavras

Mavie, filha de Neymar e Bruna Biancardi, teve o registro de suas primeiras palavras publicado no perfil da mãe no Instagram. Nos vídeos, a pequena, que completou um ano no início do mês, pronuncia ‘nenê’, ‘mamã’ e ‘papá’.

Na sequência de cinco filmagens, Mavie aparece com o jogador e com a influenciadora. Na primeira, a bebê aparece nos braços de Neymar e fala ‘nenê’. Logo depois, ela surge sendo alimentada pelo camisa 10 do Al-Hilal quando fala ‘mamã’.

Por fim, no último vídeo, Mavie fala ‘mamã’ e ‘papá’ em sequência, enquanto se distrai com um brinquedo ao lado de Bruna Biancardi. Tanto o jogador quanto a influenciadora vêm compartilhando os progressos da filha nos últimos meses. Mais recentemente, os primeiros passos dela de forma independente também acabaram exibidos em rede social.

Registros de momentos com os familiares têm sido frequentes nas redes sociais do jogador, principalmente com Bruna Biancardi e Mavie. A postura se acentuou após a retomada do relacionamento com a influenciadora, em julho. A reconciliação teve a filha do casal como grande motivação. No início do mês, inclusive, Neymar e Bruna Biancardi comemoraram o primeiro ano de vida de Mavie em um resort na Arábia Saudita.