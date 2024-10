Javier Tebas pede cancelamento do Mundial de Clubes de 2025

O presidente da LaLiga, Javier Tebas, pediu ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, que cancele o Mundial de Clubes de 2025. Durante o Segundo Fórum da União de Clubes Europeus, realizado em Bruxelas, nesta terça-feira (15), o mandatário argumentou que “não é necessário para os jogadores, nem para os clubes, nem para a Fifa, e só causa desorganização”.

“Presidente da Fifa, você sabe que não vendeu os direitos de transmissão pelo valor que anunciou. Sabe que não conseguiu os patrocínios previstos e que as ligas e o sindicato dos jogadores não querem esse mundial. Cancele esse mundial agora”, afirmou Tebas.

Além disso, Tebas criticou a Fifa por utilizar recursos nessa competição, dizendo que estaria “tirando fundos de lugares que afirma querer ajudar”, mencionando um valor de mais de 1,5 bilhões de euros (cerca de R$ 9,24 bilhões).

“Retire o mundial e vamos sentar para negociar. Negociar e dialogar são coisas diferentes. A negociação acaba com um acordo, mas o diálogo muitas vezes não leva a nada, e estamos dialogando com a Fifa há anos. Mas, tenho certeza de que podemos chegar a acordos. Os objetivos que a Fifa diz ter para o futebol também são nossos. Não somos egoístas. Ou seja, um Mundial de Clubes não resolve isso”, reforçou Tebas.

O presidente da LaLiga também mencionou decisões recentes do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) e sua influência na governança do futebol, alertando para a importância de “não perder essa oportunidade”.

“Faço um apelo para o futuro com a FIFPro (associação dos jogadores profissionais). Precisamos mudar a governança no futebol. Ontem (segunda-feira) começamos um caminho que deve continuar amanhã. Mas, não devemos cair nas armadilhas de sempre. Se evitarmos isso, o sucesso será nosso. Nas ligas nacionais, quem negocia os acordos coletivos são as ligas e os sindicatos. Dessa maneira, precisamos levar isso ao cenário internacional”, acrescentou.

Javier Tebas comenta denúncia contra a Fifa por calendário ‘abusivo’

Ao mesmo tempo, Tebas também confirmou que a LaLiga voltará a fazer parte das Ligas Europeias, que, junto com a FIFPro, apresentou uma denúncia contra a Fifa à Comissão Europeia, acusando-a de abuso de posição dominante no calendário internacional.

“Saímos há 18 meses, mas vamos voltar porque, ontem, foi dado o passo de apresentar uma denúncia que pedíamos há anos. Essa denúncia visa mudar o sistema de governança do futebol mundial e europeu. Não podíamos continuar com o sistema antigo. Estamos pedindo isso desde que sou presidente da LaLiga, e levaram dez anos para perceber”, concluiu.

