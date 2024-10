Liga das Nações: Espanha vence Sérvia e encaminha classificação

A Espanha está muito próxima de confirmar a classificação para a fase mata-mata da Liga das Nações 2024/25. Nesta terça-feira (15), os espanhóis venceram a Sérvia por 3 a 0, pela 4ª rodada do Grupo 4 da competição. Laporte, Morata e Álex Baena, com um golaço de falta, balançaram a rede no estádio El Arcángel, em Córdoba. Os visitantes ainda tiveram Pavlovic expulso aos 31 minutos do segundo tempo, quando a partida ainda estava 2 a 0 para os donos da casa.

Dessa maneira, o time espanhol alcançou a marca de 14 partidas de invencibilidade e chegou aos 10 pontos, na liderança isolada do Grupo 4 da Liga das Nações. Ao mesmo tempo, a Espanha contou com o empate entre Dinamarca e Suíça, também nesta terça-feira, e abriu três pontos de vantagem para os dinamarqueses, vice-líderes da chave.

Por outro lado, a Sérvia não conseguiu fazer uma boa partida fora de casa e segue na terceira posição da chave, com quatro pontos. O atacante Aleksandar Mitrovic, do Al-Hilal, foi titular novamente após se recuperar de problemas físicos, mas não conseguiu balançar a rede e passou em branco nesta terça-feira após anotar um gol na vitória contra a Suíça, na rodada passada.

O jogo

A Espanha fez um bom primeiro tempo e levou a vantagem de 1 a 0 para o intervalo. Com o domínio do jogo desde os minutos iniciais, os donos da casa abriram o placar com Laporte, de cabeça, logo aos quatro minutos. Mesmo na frente, os espanhóis seguiram no ataque e criaram outras boas oportunidades com Oyarzabal e Morata, que desperdiçaram a chance de ampliar. Por outro lado, a Sérvia pouco assustou a meta defendida por David Raya.

Na volta do intervalo, a Espanha manteve o domínio do jogo e poderia ter ampliado logo aos oito minutos. No entanto, Álvaro Morata desperdiçou uma cobrança de pênalti ao finalizar para fora e deu esperanças para a Sérvia tentar buscar o empate. Porém, a Espanha não deu espaços para os sérvios e Morata se redimiu. Aos 19 minutos, o atacante finalizou de dentro da área e ampliou.

Tudo ficou ainda mais difícil para a Sérvia quando Pavlovic foi expulso aos 31 minutos. No lance seguinte, Álex Baena cobrou a falta com perfeição e confirmou a vitória por 3 a 0. Pedri ainda podia ter transformado a vitória em goleada, mas acertou a trave da Sérvia na reta final da partida.

