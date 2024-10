Colômbia deita e rola em cima do lanterna Chile: 4 a 0

No jogo que abriu a 10ª rodada das Eliminatórias da América do Sul, a Colômbia recebeu o lanterna Chile nesta terça-feira (15/10) e não deu sopa para a zebra. Para alegria da torcida que lotou o Estádio Metropolitano, em Barranquilla, venceu por 4 a 0, gols de Davinson Sánchez, Luis Díaz, Jhon Durán e Sinisterra. E ficou barato, tamanha a superioridade dos “Cafeteros”, que ainda teve um gol anulado.

A Colômbia, (que se recupera da derrota para a Bolívia na rodada passada) chega aos 19 pontos, na vice-liderança e muito confortável para ficar com uma das seis vagas diretas da Copa do Mundo. Mas o Chile se afunda ainda mais na lanterna nesta que foi a sua quinta derrota seguida. Afinal, tem apenas cinco pontos e muito provavelmente, pela terceira vez consecutiva, não irá para o Mundial.

Colômbia domina o primeiro tempo

A Colômbia – com camisa diferente, branca, para celebrar o centenário de sua seleção – teve desempenho dominante no primeiro tempo. Teve 67% de posse de bola e nove finalizações, enquanto o Chile conseguiu apenas uma finalização, que ainda foi fora do alvo. A seleção chilena, ultra defensiva, se contentava em evitar os arremates dos donos da casa. Porém, a Colômbia se destacou em lances de bola parada.

Uma das principais oportunidades ocorreu com uma cabeçada de Davinson Sánchez, que deveria ter terminado na rede, mas o zagueiro acabou cabeceando em cima de Cortéz. A sorte do Chile se esgotou aos 34 minutos. Após um escanteio cobrado por James Rodríguez pela esquerda, o zagueiro Lucumí cabeceou no canto esquerdo de Sánchez, que estava no lance. A bola, no entanto, bateu na nuca de Davinson Sánchez e foi para o outro lado, surpreendendo o goleiro. Colômbia 1 a 0.

A seleção da casa ainda marcou outro gol com Córdoba, mas este foi anulado pelo VAR.

Segundo tempo: goleada do time da casa

Nada mudou no segundo tempo. Colômbia no ataque, Chile fechado. E um vacilo terrível dos visitantes resultou no segundo gol dos colombianos. Os chilenos tentaram sair na defesa, mas receberam marcação alta. Pulgar atrasou para o goleiro Cortéz que deu no fogo para Kuscevic. Este deu um passe no pé de James Rodríguez. O craque da Colômbia agradeceu e rolou para Luis Díaz fazer 2 a 0.

James teve a chance de fazer o terceiro numa cabeçada que foi em cima de Cortéz. A Colômbia, quase em ritmo de treino, perdeu um gol com Luis Díaz. Mas, aos 40, James Rodríguez tocou para Sinisterra e este achou Jhon Durán na área. O atacante do Aston Villa-ING não perdoou e fez 3 a 0. Nos acréscimos, no último lance, Sinisterra chutou duas vezes para fechar o placar. Festa da seleção da casa e muito aplausos para James, substituído no fim para ser ovacionado. Contudo, o lanterna Chile muito provavelmente viu o treinador Ricardo Gareca ter feito o seu último jogo no comando da La Roja.

COLÔMBIA 4X0 CHILE

10ª Rodada das Eliminatórias da América do Sul

Data: 15/10/2024

Local: Estádio Metropolitano, Barraquilla (COL)

COLÔMBIA: Vargas; Santiago Arias, Davinson Sánchez, Lucumi e Mojica (Cabal, 40’/2ºT); Lerma, Jhon Árias (Carrascal, 31’/2ºT) e Richard Ríos; James Rodríguez (Quintero, 40’/2ºT), Córdoba (Jhon Durán, Intervalo) e Luis Diaz (Sinisterra, 31’/2ºT). Técnico: Nestor Lorenzo

CHILE: Brayan Cortes; Loyola, Kuscuvic, Maripán e Galdames (Morales, Intervalo); Pulgar (Ortegoza, 40’/2ºT), Valdéz (Cepeda, 15’/2ºT) e Echeverria (Tapia, 15’/2ºT) e Osorio; Victor Dávila e Vargas (Guerreiro, 15’/2ºT). Técnico: Ricardo Gareca

Gols: Davinson Sánchez, 34’/1ºT (1-0); Luis Díaz, 6’/2ºT (2-0); Jhon Durán, 37’/2ºT (3-0); Sinisterra, 48’/2ºT (4-0)

Árbitro: Jésus Valenzuela (VEN)

Auxiliares: Lubin Torrealba e Alberto Ponte (VEN)

VAR: Juan Soto (VEN)

Cartões Amarelos: Córdoba, Mojica (COL); Tapia, Pulgar (CHI)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.