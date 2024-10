Advogada de Mbappé rebate acusação de estupro e denuncia ‘linchamento midiático’

A advogada de Kylian Mbappé, Marie-Alix Canu-Bernard, respondeu, durante entrevista ao canal francês ‘TF1’, nesta terça-feira (15), às acusações de violação envolvendo o jogador francês, classificando-as como um “linchamento midiático”.

“Falam que foi registrada uma queixa, mas, neste momento, nem sabemos contra quem. Uma queixa não prova a verdade, não prova nada. E, mais uma vez, nem sei se a queixa é contra ele. Em nenhum momento ele esteve sozinho à noite em Estocolmo. Ele não esteve em nenhuma situação que pudesse colocá-lo em risco. Isso descarta completamente a possibilidade de ele ter cometido qualquer ato ilegal”, disse a advogada do jogador.

Marie-Alix afirmou ainda que Mbappé “está tranquilo, porque não há nada que o incrimine”, e informou que vai “processar todos que o difamaram”.

LEIA MAIS: Polícia sueca abre inquérito sobre caso de estupro, mas não coloca Mbappé entre suspeitos

Além disso, na última segunda-feira (14), o jogador do Real Madrid já havia declarado que as acusações são falsas e as relacionou ao processo judicial que enfrenta com o PSG.

No mesmo dia, o Ministério Público Sueco confirmou a abertura de uma investigação sobre um caso de violação em um hotel em Estocolmo, que foi associado à presença de Mbappé na cidade. Mais tarde, o jornal ‘Expressen’ mencionou que Mbappé seria um “suspeito razoável”.

Mesmo assim, a promotora responsável pelo caso, Marina Chirakova, confirmou que a denúncia está sendo investigada, mas sem mencionar o nome do jogador.

